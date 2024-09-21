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Когда будет китайский Новый год в 2025 году

Китайский Новый год отмечается каждый год в разные дни.

Источник: Freepik

Европейский Новый год отмечается стандартно во всем мире в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако, у китайцев новый год начинается не с 1 января, а гораздо позже. Дата эта «плавающая» и каждый год приходится на разные дни. Празднуют в Китае новый год не один день, а две недели.

Когда китайский Новый год в 2025 году?

Первый день праздника считается вторым новолунием после зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние — 21 декабря. Второе новолуние приходится на дни между 21 января и 21 февраля, соответственно, каждый год Новый год в Китае начинается в промежуток между этими днями. В 2025 году Новый год начнется 29 января. Праздновать его будут две недели — до 12 февраля. В Китае, кстати, следующий год будет не 2025-м, а 4722-м.

Сколько дней китайцы отмечают свой Новый год?

Начало нового года в Китае празднуют 15 дней. В первый день китайцы прячутся от чудовища, который зовется Нянь, что в переводе с китайского — Год. Для того, чтобы уберечься, нужно украсить дома узорами и флажками из красной бумаги. Считается, что Нянь боится его. Накануне первого дня устраивают застолье и взрывают петарды.

В первый день дарят подарки, традиционным считается красный конверт с деньгами. После навещают родственников и друзей. Когда все встречи дома подходят к концу (через пять дней), начинаются народные гуляния. На улицах исполняют традиционный танец льва и дракона: танцоры находятся внутри фигур льва и дракона, соответственно.

Правда ли, что у китайцев новый год — это праздник весны?

Да, это правда. Начало годы в Китае называется Праздник весны или Весенний фестиваль. У китайцев есть поговорка — «весной весь год планируется». Поэтому, несмотря на холода, в Китае уже приветствуют весна, как начало нового года.

Что едят китайцы на Новый год?

На китайский Новый год готовят любимые блюда всех членов семьи. Обязательно должно быть мясо, рыба, а также пельмени. Интересно, что пельмени (цзяоцзы) считаются воплощением основного пожелания — появление сыновей в семье.

В гости китайцы ходят с мандаринами. И в ответ тоже получают мандарины. Таким образом они обмениваются символом нового года.