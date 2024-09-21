Когда будет китайский Новый год в 2025 году

Европейский Новый год отмечается стандартно во всем мире в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако, у китайцев новый год начинается не с 1 января, а гораздо позже. Дата эта «плавающая» и каждый год приходится на разные дни. Празднуют в Китае новый год не один день, а две недели.