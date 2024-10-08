Когда буддистский Новый год в 2025 году

Согласно общей традиции, белый цвет у монголоязычных народов символизирует счастье, благополучие, добро и чистоту помыслов. Также по одной из версий, «белым» праздник прозвали из-за обилия молочных продуктов в это время (их выставляют на праздничный стол). Кроме того, его празднуют целый месяц. Обычно в регионах РФ первый день буддийского Нового года объявляют выходным, а весь последующий месяц проходят главные храмовые ритуалы года и народные гулянья.