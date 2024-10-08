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Когда буддистский Новый год в 2025 году

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Газета.Ру

В отличие от традиционного Нового года, который празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января, у буддийского Нового года нет закрепленной даты, потому что он зависит от лунно-солнечного календаря и точный день празднования высчитывают по астрологическим таблицам. Обычно торжество выпадает в период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние.

Как называется буддийский Новый год?

Калмыки его называют Цаган сар, буряты — Сагаалган, тувинцы — Шагаа. Все это в переводе на русский язык означает «Белый месяц».

Согласно общей традиции, белый цвет у монголоязычных народов символизирует счастье, благополучие, добро и чистоту помыслов. Также по одной из версий, «белым» праздник прозвали из-за обилия молочных продуктов в это время (их выставляют на праздничный стол). Кроме того, его празднуют целый месяц. Обычно в регионах РФ первый день буддийского Нового года объявляют выходным, а весь последующий месяц проходят главные храмовые ритуалы года и народные гулянья.

Когда будут встречать праздник Белого месяца в 2025 году?

Точную назвать сложно из-за различий в исчислениях. По одним источникам, праздник Белого месяца для буддистов наступит 29 января, по другим — 28 февраля. Чиновники Забайкальского края на местном уровне объявили первым днем Нового года по лунному календарю 1 марта 2025 года.

В каких регионах РФ отмечают буддийский Новый год?

В России буддийский Новый год широко празднуется в Калмыкии, Бурятии, Туве, в Забайкальском и Алтайском краях, а также в Иркутской области.