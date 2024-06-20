Когда брать отпуск в 2024 году: как получить от отдыха максимум удовольствия и денег

— Все трудовые отношения, в том числе и порядок предоставления и оплаты очередного отпуска регламентируется Трудовым кодексом РФ (1) и другими документами, которые касаются отдельных категорий работников, — поясняет Ольга Ефанова. — У каждого наемного сотрудника есть оговоренная ежемесячная зарплата и количество дней, которые он проводит на работе. Как правило, это 20—23 дня в месяц. Когда он идет в отпуск, бухгалтер рассчитывает среднюю стоимость рабочего дня и умножает ее на количество дней, которые работник будет отдыхать. При этом оплачивают не только рабочие, но и все календарные дни, включая выходные.