Когда брать отпуск в 2024 году: как получить от отдыха максимум удовольствия и денег

Родители школьников ограничены в выборе времени для отпуска, им нужно подстроиться под каникулы. Кто-то любит пляжный отдых исключительно в бархатный сезон, другим нравится продлевать лето, путешествуя поздней осенью или зимой. Вместе с руководителем Центра кадровых решений и консалтинга NewPeople, бизнес-консультантом Ольгой Ефановой мы расскажем о том, когда брать отпуск выгоднее всего с точки зрения финансов. Зная эти правила, можно получить выплаты даже выше, чем зарплата.
Почему не всегда выгодно по деньгам брать отпуск
Каждый, кто работает в найме, знает, как приятно накануне отдыха получить зарплату вместе с отпускными выплатами и как после отпуска трудно дождаться следующей зарплаты. Но даже обладатели солидного стажа не до конца понимают, каким образом происходит начисление отпускных. Мало кто догадывается, что есть месяцы, выгодные для отпуска, а есть — невыгодные.
— Все трудовые отношения, в том числе и порядок предоставления и оплаты очередного отпуска регламентируется Трудовым кодексом РФ (1) и другими документами, которые касаются отдельных категорий работников, — поясняет Ольга Ефанова. — У каждого наемного сотрудника есть оговоренная ежемесячная зарплата и количество дней, которые он проводит на работе. Как правило, это 20—23 дня в месяц. Когда он идет в отпуск, бухгалтер рассчитывает среднюю стоимость рабочего дня и умножает ее на количество дней, которые работник будет отдыхать. При этом оплачивают не только рабочие, но и все календарные дни, включая выходные.
Если говорить о зарплате, в каких-то месяцах больше рабочих дней, и они «дешевле», в других — меньше, и оплата за них выше. Если вы ходите в отпуск в «дорогие» месяцы, то уменьшаете свой доход.
Давайте еще раз подробно разберем формулу расчета отпускных, эти правила описывает постановление Правительства РФ от 24.12.2007 года № 922 (2). В формуле используют число 29,3 — это среднегодовое количество календарных дней в месяце. Чтобы рассчитать выплаты, доход сотрудника за 12 предшествующих месяцев делят на количество отработанных дней (29,3×12). Таким образом получают нужную сумму, равную стоимости одного дня в отпуске.
В доход, помимо зарплаты, включают премии, поощрения, но исключают командировочные и больничные дни, а также случаи, когда сотрудник не работал по независящим от него причинам, но зарплату получал.
В какие месяцы лучше идти в отпуск в 2024 году
Получается, что в месяце с наибольшим количеством рабочих дней их стоимость будет ниже, а среднее арифметическое за год окажется пусть и немного, но выше. Вы будете отдыхать, а получать больше.
Также стоит помнить: если первый день отпуска приходится на понедельник, то два предыдущих выходных не оплачиваются. Если вы уходите в отпуск в пятницу, то суббота и воскресенье уже приносят деньги и входят в сам отпуск.
В таблице ниже указано количество рабочих дней при 40-часовой рабочей неделе с графиком 5/2, а также их стоимость в 2024 году. Мы составили ее, исходя из зарплаты в 60 тысяч рублей.
|Месяц
|Количество рабочих дней
|Стоимость одного дня
|Пояснение
|Июль
|23
|2608 руб.
|В этом месяце отдохнуть выгоднее всего: отпускные получите выше зарплаты
|Октябрь
|23
|2608 руб.
|Август
|22
|2727 руб.
|Апрель
|21
|2857 руб.
|Разница между отпускными и зарплатой будет, но едва заметная
|Сентябрь
|21
|2857 руб.
|Разница между отпускными и зарплатой будет, но едва заметная
|Ноябрь
|21
|2857 руб.
|Разница между отпускными и зарплатой будет, но едва заметная
|Декабрь
|21
|2857 руб.
|Разница между отпускными и зарплатой будет, но едва заметная
|Феварль
|20
|3000 руб.
|В этом месяце меньше рабочих дней и стоимость одного высокая: отпускные будут значительно меньше, чем зарплата
|Март
|20
|3000 руб.
|В этом месяце меньше рабочих дней и стоимость одного высокая: отпускные будут значительно меньше, чем зарплата
|Май
|20
|3000 руб.
|В этом месяце меньше рабочих дней и стоимость одного высокая: отпускные будут значительно меньше, чем зарплата
|Июнь
|19
|3157 руб.
|Январь
|17
|3529 руб
|Самый невыгодный месяц для того, чтобы взять отпуск. В нем меньше рабочих дней и стоимость одного высокая: отпускные будут значительно меньше, чем зарплата
Производственный календарь на 2024 год
В нашей стране принято переносить рабочие дни между двумя выходными или праздничными, чтобы увеличивать периоды отдыха. В каких-то месяцах таких переносов бывает несколько, а в других — ни одного. Те, кто любит отдыхать подольше и при этом не тратить отпуск понапрасну, присоединяют его к длинным выходным. Разобраться во всем и сделать самый удачный для себя выбор поможет наглядный производственный календарь.
Когда можно брать первый отпуск после устройства на работу
Трудовой кодекс и Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 30.04.1930 года (3), сообщают, что новый сотрудник может пойти в очередной отпуск, отработав шесть месяцев. Этот вопрос решается по договоренности с руководителем. Рассчитывать отпускные выплаты будут по среднему показателю за отработанное время.
Через полгода сотрудник может использовать свое право на отпуск в любой удобный момент. В ряде случаев это возможно даже раньше. Привилегии касаются:
- несовершеннолетних;
- беременных перед отпуском по уходу за ребенком;
- усыновителей младенца до трех месяцев;
- отцов новорожденных;
- родителей ребенка-инвалида.
Отработав полгода, можно претендовать на полный отпуск из 28 дней, по обоюдному согласию с работодателем это допустимо. Но на практике время отпуска чаще делят. При этом один раз нужно отдохнуть 14 дней, а оставшиеся дни — поделить так, как удобно.
Когда можно взять следующий отпуск после отпуска
По Трудовому кодексу между двумя периодами отдыха должно пройти 10 месяцев, но учитывая практику дробления 28 дней, описанную в статье 125 ТК РФ, это время сокращается до шести месяцев: отпуск рассчитан на год. По согласованию с работодателем можно брать оставшиеся дни так, как удобно. Но важно, чтобы это не совпадало с отпусками других сотрудников или высокой производственной загруженностью. Для этого в крупных компаниях составляют соответствующий график.
Кто имеет преимущество на выбор периода отдыха:
- многодетные, у которых все дети до 18 лет;
- беременные женщины;
- несовершеннолетние сотрудники;
- те, кого попросили вернуться из отпуска раньше срока;
- родители детей-инвалидов;
- жены военнослужащих;
- отцы новорожденных;
- ветераны;
- жертвы радиационных аварий и катастроф;
- почетные доноры и др.
Как правильно рассчитать отпускные
Планируя путешествие, любому человеку важно понимать, на какую итоговую сумму он может рассчитывать. Рассказываем, как самостоятельно рассчитывать сумму отпускных.
1. Сложите свою зарплату за предыдущие 12 месяцев, включая премии и другие поощрения.
2. Посчитайте число рабочих дней за год из расчета 29,3 дня в месяц (при условии, что у вас не было больничных и командировок).
3. Поделите доход на полученное число дней.
4. Эту сумму умножьте на количество дней отпуска.
Получить их вы сможете не позднее чем за три дня до отпуска. Иногда отпускные перечисляют раньше — вместе с зарплатой.
Памятка работнику: когда лучше уйти в отпуск
Как видите, чтобы сделать отпуск выгодным, нужно учесть много нюансов. А можно просто запомнить, что в 2024 году — это июль и октябрь. Причем на оба из них редко претендуют: в июле слишком жарко, а в октябре уже прохладно. На самом деле, в середине лета можно путешествовать по прохладным регионам, а в октябре с хорошей скидкой отдохнуть на средиземноморском побережье: погода будет комфортной.
Что важно помнить при выборе момента для отдыха:
1. Самые выгодные месяцы те, в которых больше всего рабочих дней, самые невыгодные — в которых больше выходных и праздников.
2. В 2024 году в июле и октябре можно получить отпускными больше денег, чем зарплатой, а в июне и январе — даже потерять в деньгах.
3. Планировать отпуск нужно, сверяясь с производственным календарем. Если вы в этом году уже были в отпуске, загляните в 2025 год.
4. Выплату к отпуску должны выдать в бухгалтерии не позднее трех дней до его начала. Так вы сможете планировать свои расходы.
5. При устройстве на новую работу претендовать на отдых можно только через полгода, но есть исключения.
6. Отпуск можно делить, но одна из его частей не может быть меньше 14 дней.
7. До следующего отпуска придется ждать 10 месяцев, если отпуск дробился, то меньше. Как правило, такие вопросы решаются по обоюдному согласию.
Список источников
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
3. Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 30.04.1930.
Автор: Ольга Корнеева
Эксперт: Ольга Ефанова, руководитель Центра кадровых решений и консалтинга NewPeople