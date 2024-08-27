Когда апокалипсис? Физик рассказал, как пройдёт конец света

Ничто не может существовать вечно. Как утверждает наука, всё, что рождается, когда-нибудь умрёт. Какие возможные сценарии «конца света» рассматривают учёные и что ждёт человечество?
Портал «Наука в Сибири» опубликовал размышления на эту тему старшего научного сотрудника Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, члена Федерации космонавтики России Петра Лукина.
«Звёзды погаснут»
Поскольку всё, что рождается, когда-либо умирает, стоит предположить, что и Вселенную ожидает та же участь.
«Некоторые учёные утверждают, что конец Вселенной ознаменуется Великим сжатием. Силы гравитации не дадут ей расширяться, наоборот, произойдёт сжатие. И это будет продолжаться до тех пор, пока все планеты, звёзды, галактики, чёрные дыры не превратятся в точку, с которой началось её рождение. Однако это маловероятно, ведь Вселенная расширяется, и расширяется с ускорением», — сообщает Лукин.
Он напоминает, что существует и другая теория, противоположная первой, — тепловая смерть Вселенной. Её основная идея в том, что сила тяготения не справится с расширением мироздания, в результате чего Вселенная станет холодным тёмным туманом.
«Звёзды погаснут. Останутся лишь элементарные частицы, которые будут двигаться в хаотичных направлениях», — добавляет физик.
Есть ещё теория остановки времени. Суть её в том, что время вдруг прекратит свой ход, весь мир замедлится, прекратятся даже мыслительные процессы у человека. Всё вокруг будет статичным и, вероятно, бесконечным. Но эту теорию Лукин считает самой неправдоподобной.
Солнце испарит всю воду на Земле
Однако человечеству, вероятно, осталось немного (по космическим меркам), и дело тут не в смерти Вселенной. Люди не успеют понаблюдать за тем, как она станет холодным тёмным туманом, поскольку земная цивилизация через 100 млн лет прекратит своё существование по другим причинам.
Наша жизнь целиком зависит от поведения Солнца, и оно проживёт еще 4,5 млрд лет. Однако…
«Нарастив свою мощность в ближайшие 100 млн лет, оно испарит всю воду на Земле. Затем сожжёт весь водород в своих недрах, превратившись в красного гиганта. Естественно, к тому времени Земля уже не будет существовать», — резюмирует учёный.
Он отмечает, что история Вселенной определяется космологическими эпохами, и мы живём в первой из них — эпохе звёзд. Потом последуют эпоха распада, эпоха чёрных дыр и эпоха вечной тьмы. В этой, последней эпохе не будет каких-либо источников энергии, а температура Вселенной приблизится к абсолютному нулю.
Но людей к тому времени уже давным-давно не будет…
Мы знаем только 4% состава Вселенной
«Многие учёные выдвигают теории конца света, и каждая из них имеет своё объяснение. Каждое новое знание об окружающем нас мире развивается, критикуется, уточняется. Стоит отметить, что процесс получения новых знаний о Вселенной идёт крайне медленно», — сетует Лукин.
Дело в том, что за 2,5 тыс. лет существования науки люди смогли изучить только 4% состава Вселенной.
Речь идёт о тёмной материи (22%) и тёмной энергии (74%). Это две загадочные составляющие Вселенной, о которых мы знаем только то, что они существуют, но до сих пор не понимаем, что они из себя представляют.
«Возможно, именно поэтому нам трудно представить свою роль в сохранении Вселенной, — добавляет учёный. — Вселенной уже 13,8 млрд лет. У нас осталось всего 100 млн лет, а наша планета — крошечная, хрупкая, вращающаяся вокруг маленькой звезды, — по сравнению с размерами Вселенной ничтожна».