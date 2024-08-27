Когда апокалипсис? Физик рассказал, как пройдёт конец света

«Некоторые учёные утверждают, что конец Вселенной ознаменуется Великим сжатием. Силы гравитации не дадут ей расширяться, наоборот, произойдёт сжатие. И это будет продолжаться до тех пор, пока все планеты, звёзды, галактики, чёрные дыры не превратятся в точку, с которой началось её рождение. Однако это маловероятно, ведь Вселенная расширяется, и расширяется с ускорением», — сообщает Лукин.