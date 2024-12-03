Кофейный кризис 2025: готовы ли россияне распрощаться с любимым напитком

Это не первый случай в истории, когда цены значительно и быстро растут. «Подобные пиковые значения роста стоимости кофе мы наблюдали весной 2022 года: резко изменилась логистика и вырос курс доллара. Но сейчас ситуация несколько иная, так как это влияние сразу множества факторов, с высокой вероятностью без отката цен на прежний уровень», — обратил внимание собеседник ВФокусе Mail.