Кофейный кризис 2025: готовы ли россияне распрощаться с любимым напитком

Кофе стал неотъемлемой частью жизни россиян, превратившись из простого напитка в целую культуру. По данным ассоциации производителей «Росчайкофе», среднестатистический россиянин выпивает порядка 300 чашек натурального кофе в год — это около 60 литров на человека. Тридцать лет назад объем потребления был примерно в 10 раз меньше.
Стремление к качеству, разнообразие сортов и рост популярности кофеен способствуют тому, что любовь к кофе продолжает расти. Фокус спросил руководителя компании Rentanero, специализирующейся на оборудовании и сырье для кофеен, Марата Муфтахетдинова, как это скажется на привычках россиян.
В настоящее время есть несколько предпосылок для серьезного изменения цен на кофе. По мнению эксперта, рост цен обусловлен рядом факторов:
- третий год подряд в Бразилии и Вьетнаме слабая урожайность (а это два крупнейших производителя кофе в мире);
- мировой спрос на кофе растет ежегодно и, скорее всего, рост спроса продолжится;
- ввиду слабого урожая, самое лучшее зерно в последнее время было выкуплено США и ОАЭ;
- рост курса доллара (российские компании закупают сырье за валюту).
Кофеманить или не кофеманить
Как же россияне отреагируют на ситуацию? Как отметил собеседник ВФокусе Mail, приготовление напитка дома сильно отличается от приготовления профессиональной кофемашиной, в связи с чем переход жителей страны на домашний кофе остается под сомнением.
«Считаю, в стране продолжат пить кофе, незначительно увеличив сумму затрат. Будут искать подешевле, в этом случае выигрывают те, кто продают бюджетные сорта кофе, или те же кофейни самообслуживания, где отсутствие продавца уже является преимуществом ввиду более низких затрат, нежели в классических кофейнях», — сказал он.
Кофе по-прежнему будут пить, но выбор будет сделан в пользу больших объемов напитков с целью большей выгоды, «если раньше покупали 200−250 мл, то сейчас стараются покупать 300−400 мл». Эксперт добавил, что популярность напитка в стране безусловно выросла и продолжает расти, в 2017—2018 году потребление кофе в России превысило потребление чая.
Это не первый случай в истории, когда цены значительно и быстро растут. «Подобные пиковые значения роста стоимости кофе мы наблюдали весной 2022 года: резко изменилась логистика и вырос курс доллара. Но сейчас ситуация несколько иная, так как это влияние сразу множества факторов, с высокой вероятностью без отката цен на прежний уровень», — обратил внимание собеседник ВФокусе Mail.
Ранее сообщалось, что в России в осенне-зимний период увеличивается употребление кофе. Большинство россиян предпочитают наслаждаться напитком дома — 61% пьют кофе каждое утро. Более 30% заваривают популярные сублимированные сорта, 15% — используют капсульные кофе-машины, а оставшиеся любят ритуал с перемалыванием и завариванием в турке.