Кофеина избыток. Врач рассказала до каких болезней доводят энергетики

— Энергетические напитки содержат в себе большое количество кофеина и сахара, и именно это представляет опасность. Кофеин негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, на которую в жаркую погоду ложится и так большая нагрузка. К тому же, он обладает еще и мочегонным эффектом, а в жару особенно опасно повышенное выведение жидкости вместе с потом. Соответственно, злоупотребление такими напитками может привести к обезвоживанию и увеличивает риски теплового удара. А из-за большого количества сахара энергетики не только не утолят жажду, но еще и будут провоцировать ее с новой силой.