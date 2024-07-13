Кофеина избыток. Врач рассказала до каких болезней доводят энергетики

До каких серьезных болезней могут довести вполне каралось бы невинные энергетические напитки? Об этом aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева:
— Энергетические напитки содержат в себе большое количество кофеина и сахара, и именно это представляет опасность. Кофеин негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, на которую в жаркую погоду ложится и так большая нагрузка. К тому же, он обладает еще и мочегонным эффектом, а в жару особенно опасно повышенное выведение жидкости вместе с потом. Соответственно, злоупотребление такими напитками может привести к обезвоживанию и увеличивает риски теплового удара. А из-за большого количества сахара энергетики не только не утолят жажду, но еще и будут провоцировать ее с новой силой.
Норма употребления кофеина для подростка — не более 3 мг на один килограмм веса. Превышение этого количества, особенно на регулярной основе, приводит к истощению нервной системы, и как следствие, значительному ухудшению самочувствия.
Кофеин в избыточном количестве провоцирует излишнюю выработку желудочного сока, приводя к развитию гастрита, воспалению поджелудочной железы — панкреатита, язвенной болезни, снижает всасывание кальция, магния и витаминов.