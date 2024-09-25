Кофе полезен для людей с гипертонией — он снижает риск развития деменции

Оказалось, что люди с гипертонией подвержены более высокому риску развития слабоумия по сравнению с теми, у кого нет такого диагноза. При этом у тех, кто регулярно выпивал от половины до одной чашки кофе или чая в день, вероятность заболеть деменцией оказалась ниже. Интересно, что имеет значение тип напитка. Так, те, кто мололи кофейные зерна сами, получали больше пользы от кофе.