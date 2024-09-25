Кофе полезен для людей с гипертонией — он снижает риск развития деменции

Более ранние исследования уже показали, что умеренное потребление кофе или чая снижает уровень воспаления в организме, а также укрепляет гематоэнцефалический барьер (барьер между кровью и нервной тканью, препятствующий проникновению в мозг крупных или полярных молекул, а также клеток крови, в том числе иммунной системы). Все это снижает вероятность развития деменции.
Исследователи из Китая пошли дальше и попыталось установить прямую связь между употреблением напитков с кофеином и риском развития слабоумия. Ученые изучили данные более полумиллиона человек, зарегистрированных в Британском Биобанке. Работа исследователей опубликована в журнале Nature.
Оказалось, что люди с гипертонией подвержены более высокому риску развития слабоумия по сравнению с теми, у кого нет такого диагноза. При этом у тех, кто регулярно выпивал от половины до одной чашки кофе или чая в день, вероятность заболеть деменцией оказалась ниже. Интересно, что имеет значение тип напитка. Так, те, кто мололи кофейные зерна сами, получали больше пользы от кофе.
Ученые полагают, что положительный эффект напитка для гипертоников связан с его способностью снижать воспалительные процессы в организме. Вместе с тем они подчеркивают, что их выводы основаны на корреляционных данных и для подтверждения обнаруженной связи нужны дополнительные исследования.
Кстати, есть пять продуктов, с которыми кофе сочетается лучше всего. С ними вкус напитка раскрывается и становится ярче.