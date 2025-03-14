Кофе и алкоголь. Топ-10 привычек, которые мешают качественно отдыхать

Телефон и соцсети
Иногда очень хочется пообщаться в Сети с друзьями, полистать мемы и новости, но иногда стоит отложить телефон на какое-то время. Как пишет «Горящая изба», залипание в соцсетях может вызывать переживания, беспокойство и тревогу о том, чего нам не хватает. Лучше взять паузу и отвлечься от интернета хотя бы на несколько часов. Можно почитать книгу, погулять. И составить список своих любимых дел — дофаминовое меню.
Слишком долгий сон
Казалось бы, для появления бодрости нужно хорошо выспаться. Однако важно не переборщить. Переизбыток сна может быть также вреден, как его дефицит. Так, если человек слишком долго спит, у него нарушается суточный ритм. Он чувствует себя утомленным, и организм в итоге перестает понимать, когда он действительно устал. И после пересыпа человек, скорее всего, будет ощущать себя выжатым лимоном.
Потребность в ночном отдыхе зависит от возраста, образа жизни, состояния здоровья, генетики и прочего. Чтобы найти для себя оптимальную продолжительность, можно попробовать вести график сна или использовать фитнес-браслет. Специалисты советуют придерживаться привычного режима даже в выходные, регулярно заниматься спортом и заботиться о своем комфорте перед сном. Стоит прислушаться к своему эмоциональному состоянию — пересыпы могут быть вызваны депрессией, стрессом. Может влиять и образ жизни — в частности, регулярное недосыпание.
Рабочие чаты
Не стоит заходить в выходные в рабочие чаты. Не исключено, что вы утонете там на пару часов, даже если зайдете на минуту, чтобы что-то проверить. Лучше полностью отвлечься от работы и посвятить время себе. Оставьте дела до понедельника и позвольте себе по-настоящему отдохнуть.
Культ продуктивности
Для полноценного расслабления нужны тишина и покой. Однако в современном мире приходится постоянно что-то делать. Спокойствие и отдых могут даже приравнивать к пустой трате времени. Желание побыть в покое может вызвать у человека чувство вины. Эти мысли поддерживают так называемый культ продуктивности. Иногда нужно дать себя время на размеренный, спокойный отдых, не ругая себя за отсутствие кучи дел.
Постоянное отслеживание времени
Нужно постараться не воспринимать выходные как обратный отсчет до понедельника. Лучше замедлиться и перестать переживать о времени. Откажитесь от строгого списка дел, наслаждайтесь моментом и занимайтесь любимыми делами. Например, спокойно встаньте с кровати, не спеша приготовьте завтрак, погуляйте, посмотрите сериал.
Передозировка кофе
Эффект от кофеина сохраняется от 2 до 12 часов. Таким образом, если выпить чашку кофе после обеда, она может ухудшить качество сна ночью. В итоге на следующий день вам придется налегать на кофеин, чтобы восполнить нехватку отдыха. Так может развиться хронический недосып. Стоит попробовать заменить послеобеденную чашку кофе на другой напиток, который не содержит кофеин.
Недостаточная активность
Физическая активность помогает расслабиться, высвобождая эндорфины и снижая стресс. Тренировки важны также для выработки гормона мелатонина, который играет ключевую роль в цикле сна и бодрствования. Не стоит проводить все выходные за книгой, постарайтесь уделить время физической активности. Например, можно отправиться на силовую тренировку в зале, растяжку.
Стремление «заработать» отдых
Иногда расслабиться мешают незаконченная работа, домашние дела и прочее. Могут возникнуть мысли: «Сначала все доделаю, а потом отдохну». Однако превращать отдых в награду лучше не надо, ведь зачастую наши списки дел бесконечны. Вместо того, чтобы думать об отдыхе как о роскоши, которую нужно еще заслужить, вспомните, что расслабляться требуется для продуктивной работы.
Алкоголь
На выходных многие позволяют себе выпить, но это тоже не лучшая идея. Спиртное подавляет выработку мелатонина, который сигнализирует организму, что пора отдохнуть. Кроме того, на следующее утро самочувствие явно будет желать лучшего. Стоит заменить выпивку на что-то более полезное — вкусную еду, прогулки с друзьями, настольные игры, музыку, спорт.
Импульсивный шопинг
Некоторым людям нравится шопинг, для них это терапия от стресса. Однако это не лучший способ отдохнуть, потому что магазины занимают много времени, сил и денег. Как утверждают психологи, те, кто тратят деньги на эмоции (поход в кино, театр), счастливее тех, кто предпочитает материальные блага. Можно попробовать заменить шопинг расслабляющей ванной, фильмом. По магазинам лучше ходить тогда, когда это действительно нужно.
Кстати, недавно россиянам объяснили, имеет ли сотрудник право не отвечать на звонки начальника в выходные.