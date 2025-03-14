Кофе и алкоголь. Топ-10 привычек, которые мешают качественно отдыхать

Казалось бы, для появления бодрости нужно хорошо выспаться. Однако важно не переборщить. Переизбыток сна может быть также вреден, как его дефицит. Так, если человек слишком долго спит, у него нарушается суточный ритм. Он чувствует себя утомленным, и организм в итоге перестает понимать, когда он действительно устал. И после пересыпа человек, скорее всего, будет ощущать себя выжатым лимоном.