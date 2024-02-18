Код недопуска. Из-за ошибок в загранпаспорте россиян не пускают за рубеж

В последнее время у некоторых россиян появились проблемы с пересечением границы из-за ошибок и опечаток в заграничном паспорте. Иногда пограничники могут не пустить на рейс даже из-за неправильно напечатанной цифры. Опрошенные aif.ru эксперты объяснили, что здесь правда, а чему верить не стоит.
«Последнее время у граждан возникали проблемы с выездом за границу из-за ошибок в оформлении загранпаспортов, — подтверждает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. — Такие случаи отмечались в Екатеринбурге, Приморье, некоторых других регионах. Здесь нет вины туроператоров, да и сам человек, как правило, не виноват».
Информацию подтверждает исполнительный директор альянса туристических агентств Наталия Осипова. «Например, был случай с туристом в Екатеринбурге, у которого в документе был указан город Свердловск», — отметила эксперт.
Сейчас появились сообщения о более изощренной ошибке, которую у обычного человека практически нет шансов обнаружить. Якобы в нижней строчке главной страницы паспорта, где размещена фотография и основные данные владельца, в длинном буквенно-цифровом коде иногда встречаются неправильно напечатанные цифры «7» и «1». В частности, единица не должна быть подчеркнута, а ножка у семерки должна быть изогнутой. В противном случае машины не смогут «прочитать» строку, и граница для обладателя такого документа останется на замке.
Правда, профессионалы туристической отрасли именно с такими проблемами не сталкивались. «Претензий по неправильно написанным цифрам “7” и “1” не было, — удивляется Осипова. — С такими конкретными случаями на практике не сталкивались, хотя мы и очень много общаемся с туристами и обладаем большим объемом информации».
В любом случае, от технической ошибки в загранпаспорте, которая может испортить дорогостоящий заграничный отдых, не застрахован никто. Ответственность за недействительный загранпаспорт ввиду наличия в нем ошибок лежит на органах МВД, но подобной судебной практики еще нет. «Чтобы снизить риски, необходимо тщательно проверять все персональные данные как на этапе подачи заявления для оформления загранпаспорта, так и на этапе получения готового документа, — призывает Горин. — А для часто выезжающих за границу граждан и просто для подстраховки лучше иметь два загранпаспорта, законом это разрешено».