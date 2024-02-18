Код недопуска. Из-за ошибок в загранпаспорте россиян не пускают за рубеж

В любом случае, от технической ошибки в загранпаспорте, которая может испортить дорогостоящий заграничный отдых, не застрахован никто. Ответственность за недействительный загранпаспорт ввиду наличия в нем ошибок лежит на органах МВД, но подобной судебной практики еще нет. «Чтобы снизить риски, необходимо тщательно проверять все персональные данные как на этапе подачи заявления для оформления загранпаспорта, так и на этапе получения готового документа, — призывает Горин. — А для часто выезжающих за границу граждан и просто для подстраховки лучше иметь два загранпаспорта, законом это разрешено».