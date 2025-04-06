«Коалиция желающих» пустует, почему вводить войска на Украину пока собираются только британцы и французы

Минобороны Великобритании подтвердило проведение встречи начальников штабов обороны Великобритании, Франции и Украины, которая состоялась в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении британского ведомства.
Переговоры касались возможного формирования и размещения международного контингента безопасности на территории Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Уточняется, что главы генштабов обсудили потенциальную структуру, численность и задачи таких сил.
«В рамках усилий Великобритании по формированию коалиции желающих начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин, провел в Киеве встречу с украинскими и французскими коллегами. Стороны рассмотрели возможные параметры будущих сил по обеспечению безопасности на Украине», — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил факт встречи. По его словам, был достигнут «ощутимый прогресс», в том числе в проработке деталей, касающихся возможного размещения контингента. Конкретные договоренности по итогам переговоров не разглашаются.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail заведующий кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Андрей Кошкин заявил, что встреча представителей военных ведомств «коалиции желающих» — это не такое большое продвижение в переговорах между европейскими странами и Украиной.
Это встретились военные и на своем уровне обсуждают, какие есть военно-технические возможности есть и какие ресурсы необходимо задействовать, чтобы решить перспективы каких-либо договоренностей.
Как утверждает эксперт, европейцы, лишившиеся гарантий от США, ищут возможности, где взять деньги. И первой на ум, конечно, приходит Германия, традиционный локомотив экономики Евросоюза. При этом, как можно увидеть в заявлении британского военного ведомства, страну так и не пригласили на обсуждение. По мнению Кошкина, немцы и сами не торопятся влезать в прямое военное столкновение с Россией:
«Германия пока что находится в режиме осторожного наблюдения. Почему? Потому что Германия в Первой и Второй мировой войне понесла поражения. И сейчас, спустя 80 лет, ей хотят опять предложить некую авантюру, которые близка к этим двум. К тому же, на сегодняшний день в стране происходит смена власти, Шольц уже уходит, а Мерц еще не пришел. В этот момент говорить о каких-то устоявшихся самостоятельных позициях пока еще рано, потому что обычно это высказывает руководитель, который несет потом ответственность».