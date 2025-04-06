«Коалиция желающих» пустует, почему вводить войска на Украину пока собираются только британцы и французы

«Германия пока что находится в режиме осторожного наблюдения. Почему? Потому что Германия в Первой и Второй мировой войне понесла поражения. И сейчас, спустя 80 лет, ей хотят опять предложить некую авантюру, которые близка к этим двум. К тому же, на сегодняшний день в стране происходит смена власти, Шольц уже уходит, а Мерц еще не пришел. В этот момент говорить о каких-то устоявшихся самостоятельных позициях пока еще рано, потому что обычно это высказывает руководитель, который несет потом ответственность».