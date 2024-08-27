Ко Дню кино в России назвали лучшие российские мелодрамы

Лучшим среди отечественных мелодрам оказался фильм Хлебникова о разладе в семье врачей, получивший название «Аритмия». Кинокартина была включена практически во все рейтинги и подборки. Кино имеет несколько российских и международных призов, среди которых премия «Ника» за лучший игровой фильм, а также приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах и премия «Золотой орел», присужденная за лучшую женскую роль.