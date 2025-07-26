Княжеские гаремы Древней Руси. Как это было и было ли вообще

После Крещения Руси и вплоть до монгольского нашествия в государстве существовало двоеверие. Люди крестились и ходили в храмы, но при этом в быту сохраняли старые обычаи, в том числе многоженство. Масштабы, впрочем, стали поскромнее, а многие князя, напротив, стремились соблюсти христианское благочестие и демонстрировали высокоморальное поведение, сохраняя верность одной жене до самой смерти. Более того — уже при Ярославе Мудром в уставе церкви появились статьи, которые предусматривали штраф за многоженство в 20 гривен. Мужчине оставляли самую первую жену — только она считалась законной. Все последующие считались любовницами. О них говорили презрительно, что они «подлегли» под мужчину. Таких женщин отправляли в монастыри. В XII веке в Киеве многоженцев, как минимум, не допускали до причастия. Однако грех сластолюбия среди русских мужчин искоренялся с трудом.