Княжеские гаремы Древней Руси. Как это было и было ли вообще

Некоторые историки считают, что многоженство в Древней Руси появилось благодаря влиянию Востока, но так ли это, судить трудно. Почти все из обычаев древних славян было утеряно и стерто из памяти людской во времена монгольского нашествия. Поэтому ориентироваться можно только на летописи, берестяные грамоты, сказания и иностранные хроники.
Русские гаремы. Многоженство древних славян
О том, что у древних славян существовало многоженство, писал в самом начале X века перс Ибн Руста (Абу-Али Ахмед Ибн-Омар). Описывая акты ритуального самоубийства женщин в случае смерти мужа, он отмечал, что жизни себя лишала «та, которая больше всего любила» покойного, и уточнял, что у славян было несколько жен — у кого три, а у кого и четыре. Другой ученый Востока — Ибн Фадлан писал, что князья русов имеют по 40 девушек и крайне любвеобильны.
В этом не было ничего необычного: в древние времена князь был обязан иметь много женщин — как законных жен так и наложниц. Это говорило о его сакральной княжеской и мужской силе, которая по поверьям язычников должна была будить плодородие земли и давать всему народу богатство и процветание.
Многоженство было распространено среди знати и среди простолюдинов — особенно у славянских «лесных» племен. Автор «Повести временных лет» с горечью пишет, что радимичи, вятичи и северъ «имяху же по двѢ и по три жены». Возможно, такой обычай имел не только религиозное обоснование или считался престижным: больше жен, значит, больше детей, но и был экономически выгоден. Сильная молодая женщина — это лишние рабочие руки в хозяйстве.
Гаремы князя Владимира
«Бе бо женолюбец якоже и Соломон (Солманъ)», — так характеризовал летописец любвеобильность князя Владимира. Действительно, князь был многоженцем. У Владимира среди жен были:
чешская жена («чехыня»);
Рогнеда, дочь полоцкого князя, взятая в плен при осаде города;
гречанка, вдова брата Ярополка. Княз взял ее в жены после смерти брата;
болгарская княжна Милолика;
Стослава, которую летописец называет «другой чехыней»;
варяжка или норвежка Олава. О ней упоминает историк Василий Татищев.
В более поздних источниках упоминается жена князя Аделья, которая родила ему трех сыновей — Мстислава, Станислава и Судислава. Они стали тьмутарканским, смоленским и псковским князьями. А ведь еще была византийская царевна Анна, с которой Владимир венчался после принятия православия! А после ее смерти он женился снова — на некоей «мачехе Ярослава». Правда, об этой супруге князя известно лишь со слов немецкого хрониста Титмара — епископа Мерзебургского. Есть версия, что она была дочерью швабского герцога Конрада I (Куно Энингского). В общем, народ должен был быть доволен — у князя, как носителя сакральной власти, было по самым скромным подсчетам 13 сыновей и 10 дочерей.
Но кроме жен, браки с которыми были заключены по языческим или христианским традициям, у Владимира были и наложницы. По летописи гарем князя в Вышгороде состоял из 300 наложниц, в Берестове было еще 300 женщин, а 200 наложниц находились в Белгороде. Есть версия, что часть наложниц досталась Владимиру от братьев Ярополка и Олега как результат объединения русских земель.
Когда летописец говорит о любвеобильности князя Владимира, становится очевидна параллель, которую он проводит между Владимиром — Крестителем Руси и иудейским царем Соломоном. У того было 5 жен (в «Повести временных лет» перечисляются именно 5 жен Владимира) и 1000 наложниц. Здесь русский князь несколько уступает Соломону. Его гарем состоит из «всего лишь» 800 девушек. Однако цифра становится понятной, если учесть, что княжеская дружина того времени состояла из 400 дружинников. А по свидетельству путешественника ибн Фадлана каждый из четырехсот княжеских дружинников имел при себе двух девиц. Одна прислуживала, а вторая согревала постель.
У кого еще из князей были гаремы
Хотя после монгольского нашествия и полного уничтожения Киева не осталось никаких свидетельств о том, что князь Игорь (дед Владимира) имел других жён кроме княгини Ольги, высказываются мнения, что скорее всего, они у него были. Были у князя и наложницы.
Сын князя Игоря и княгини Ольги Святослав (отец Владимира) тоже имел несколько жен. Предположительно, одна из них была болгарской княжной Предславой. При этом мы знаем, что князь Владимир был рожден от ключницы рабыни Малуши. По древним обычаям дети князя, независимо от происхождения матери, были равны между собой. Их воспитание Святослав доверил своей матери — княгине Ольге.
Брат Владимира князь Ярополк был уже женат на гречанке, когда сватался к полоцкой княжне Рогнеде.
Это значит, что все князья были многоженцами, и скорее всего, содержали гаремы наложниц, которые развлекали не только князей, но и дружинников.
Крещение Руси повлияло на ситуацию не сразу. Известно, что в конце XI — в начале XII века греческие монахи пытались убедить князя Святополка Изяславича оставить себе только одну жену. Безуспешно — князь категорически отказался это делать. Единственное, чего смогли добиться византийские священники — это разделения жён князя на законных и незаконных.
Справедливости ради надо сказать, что у других славян дела обстояли примерно так же. У короля Польши Мешко было 7 жён. Казимир III Великий имел четырех жен. Знаменитый польский король Ягайло — четырех, а Сигизмунд I Старый — только двух. Был многоженцем и чешский король Славник.
Русские гаремы. Многожёнство на Руси и в Российской империи
После Крещения Руси и вплоть до монгольского нашествия в государстве существовало двоеверие. Люди крестились и ходили в храмы, но при этом в быту сохраняли старые обычаи, в том числе многоженство. Масштабы, впрочем, стали поскромнее, а многие князя, напротив, стремились соблюсти христианское благочестие и демонстрировали высокоморальное поведение, сохраняя верность одной жене до самой смерти. Более того — уже при Ярославе Мудром в уставе церкви появились статьи, которые предусматривали штраф за многоженство в 20 гривен. Мужчине оставляли самую первую жену — только она считалась законной. Все последующие считались любовницами. О них говорили презрительно, что они «подлегли» под мужчину. Таких женщин отправляли в монастыри. В XII веке в Киеве многоженцев, как минимум, не допускали до причастия. Однако грех сластолюбия среди русских мужчин искоренялся с трудом.
Только к XVI веку православным священникам удалось достичь серьезных успехов в деле внедрения моногамии и то не везде. Итальянский путешественник Палаццо Барберини, побывавший в России в XVI веке, уже писал, что местные жители берут себе только одну жену.
Но веком ранее, в 1420-х году митрополит Киевский и всея Руси Фотий с сокрушением писал, что Новгороде и в Пскове так много многоженцев, словно они никогда не слышали о христианстве. Фотий призывал не допускать их до причастия, налагать на них строгие епитимьи, пока не раскаются. По церковному закону на многоженцев накладывался штраф в 40 гривен, а если они начинали истязать свою первую жену, их «достоило казнити».
Даже на рубеже XIX и XX века в отделенных районах русского севера среди православных крестьян бывало многоженство. Мужчины приводили в дом до трех жен. Причины для этого были самые разные. Например, первая не могла родить, заболела или состарилась. В таких семьях жены вели совместное хозяйство, а с мужчиной спала только одна из них — самая молодая.