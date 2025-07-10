Кнопка отмены: зачем Трампу понадобился закон о 500% пошлинах на нефть и уран РФ

По его словам, Россия действительно может частично смягчить последствия санкций за счет переориентации на другие рынки, но этот процесс сопряжен с серьезными трудностями. «Не так просто в короткие сроки наладить новые цепочки поставок и выстроить альтернативную логистику. Это потребует огромных инвестиций, а значит, стоимость товаров неизбежно вырастет. Однако даже это не самая большая проблема. Например, введение высоких пошлин на уран может спровоцировать формирование серого рынка, что создаст угрозу не только экономической, но и глобальной безопасности», — предупреждает эксперт.