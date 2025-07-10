Кнопка отмены: зачем Трампу понадобился закон о 500% пошлинах на нефть и уран РФ

Белый дом меняет тактику
Президент США Дональд Трамп согласен подписать законопроект о жестких санкциях против России, который республиканцы лоббируют уже несколько месяцев, однако только в случае внесения поправок, расширяющих его контроль над их применением. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности, Белый дом в принципе поддерживает инициативу сенатора Линдси Грэма, но настаивает на сохранении за президентом исключительных полномочий в сфере внешней политики.
Действующая версия законопроекта предусматривает, что президент может временно (до 180 дней) отменить 500% пошлины для стран, закупающих российские нефть и уран. Грэм уже заявил о готовности доработать документ, разрешив повторное освобождение от санкций, но с условием усиленного контроля со стороны Конгресса.
Однако администрация Трампа добивается иных изменений — она хочет закрепить за президентом право отменять санкции без возможности их оспаривания Конгрессом. Это позволит Белому дому действовать более гибко, но одновременно вызовет опасения по поводу чрезмерной концентрации власти в руках исполнительной ветви. Это кардинально отличается от первого президентского срока, когда санкционные законы обязательно проходили процедуру согласования в Конгрессе.
Поводом для одобрения закона стало по словам источника, близкого к Белому дому, якобы отказ России договориться с Украиной. Несмотря на жесткую риторику, эксперты считают, что Трамп сохраняет надежду на прорыв в отношениях с Москвой, пишет Politico. Настойчивое стремление к гибкости в этом вопросе связано с желанием республиканца оставить «окно возможностей» для переговоров с президентом России, пояснил в ВФокусе ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Стагфляция и рост цен
Эксперт считает, что стратегия Трампа проста: «Если вы хотите, чтобы мы сократили тарифные планки, давайте договариваться». Однако результаты у администрации президента США пока что очень скромные — есть договоренности с Китаем и Великобританией, но крупные торговые партнеры все еще остаются в переговорном треке, конкретных соглашений нет. «Из-за этого мировая торговля находится в подвешенном состоянии. Никто не может строить долгосрочные планы, инвестиции замораживаются, а компании вынуждены искать обходные пути, что увеличивает издержки и замедляет экономический рост», — отмечает Масленников.
По его словам, Россия действительно может частично смягчить последствия санкций за счет переориентации на другие рынки, но этот процесс сопряжен с серьезными трудностями. «Не так просто в короткие сроки наладить новые цепочки поставок и выстроить альтернативную логистику. Это потребует огромных инвестиций, а значит, стоимость товаров неизбежно вырастет. Однако даже это не самая большая проблема. Например, введение высоких пошлин на уран может спровоцировать формирование серого рынка, что создаст угрозу не только экономической, но и глобальной безопасности», — предупреждает эксперт.
Что касается США, то резкий рост цен на нефть способен вызвать инфляционный шок, который за считанные месяцы перерастет в полноценную рецессию, полагает Масленников. «Уже сейчас Федеральная резервная система вынуждена агрессивно повышать ставки, но если нефть останется дорогой, это приведет к стагфляции — сочетанию стагнации и инфляции, что крайне опасно для финансовой стабильности», — заключает политолог.
Дарья Баева.