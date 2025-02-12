Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 года

Количество изданных в России книг и брошюр по итогам 2024 года выросло на 7% относительно 2023-го и составило 103 тыс. печатных единиц. Это следует из статистики Российской книжной палаты, с которой ознакомился РБК. Параллельно с этим тиражи увеличились на 10% — до 370 млн экземпляров.