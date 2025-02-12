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Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 года

Российская писательница в жанре молодежных романов Анна Джейн второй год подряд стала самым издаваемым автором в России. В тройку также вошел Михаил Булгаков, прежде признанный одним из самых продаваемых писателей года.

Источник: Reuters

Количество изданных в России книг и брошюр по итогам 2024 года выросло на 7% относительно 2023-го и составило 103 тыс. печатных единиц. Это следует из статистики Российской книжной палаты, с которой ознакомился РБК. Параллельно с этим тиражи увеличились на 10% — до 370 млн экземпляров.

Топ-10 самых издаваемых в России писателей в 2024 году выглядит следующим образом:

  • Анна Джейн.
  • Федор Достоевский.
  • Михаил Булгаков.
  • Александр Пушкин.
  • Эрих Мария Ремарк.
  • Джейн Остин.
  • Лев Толстой.
  • Джордж Оруэлл.
  • Майк Омер.
  • Стивен Кинг.

Лидерами среди издательств по количеству непериодических изданий остались объединенные в одну группу «Эксмо» и АСТ, третье место удерживает издательство учебной литературы «Просвещение». Среди типографий на первое место поднялся Смоленский полиграфический комбинат, второе осталось за «Парето-Принт», на третьем расположился Ульяновский дом печати (филиал «Первой образцовой типографии»).