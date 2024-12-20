Книга Достоевского завирусилась среди зарубежных пользователей в соцсетях

Повесть Федора Достоевского «Белые ночи» завирусилась в сети — книгой зачитываются зарубежные пользователи TikTok и Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). В 2024 году опубликованное издательством Penguin Classics издание стало четвертым самым продаваемым произведением переводной литературы в Великобритании, утверждает The Guardian.
«Белые ночи» «заполонили» соцсети с декабря 2023 года, там можно найти многочисленные рецензии, цитаты и фото книги на фоне чашки кофе. The Guardian обнаружила в Spotify плейлисты «Белых ночей» с музыкой Чайковского и Шостаковича.
Как правило, популярность в соцсетях обретают романтические истории, книги в жанре young adult и фэнтези. По большей части все это новинки на книжных прилавках. Повесть Достоевского была написана в 1848 году. По мнению журналистов, одна из причин ее успеха — объем: произведение публикуется всего на 80 страницах.
Дело в том, что в TikTok часто ставят цели по количеству прочитанных книг за год, поэтому компактные произведения привлекают внимание пользователей. Благодаря краткости «Белые ночи» также становятся комфортным погружением в обескураживающую глубину русской классики (daunting pool of classic Russian literature).
Еще одна причина — сама история, рассказанная Достоевским. Главный герой — одинокий человек, который влюбляется в девушку, чье сердце занято другим. Однако они все равно размышляют о том, как могла бы сложиться их совместная жизнь. По мнению The Guardian, его повесть — это рассказ о человеке, который живет в своих фантазиях, поэтому нет ничего удивительного в том, что книгой стали зачитываться в соцсетях, пользователи которых «целенаправленно романтизируют свою жизнь».
Склонность считать себя ключевым персонажем в некой выдуманной версии жизни называют «синдромом главного героя», напоминают СМИ. «Мне кажется, в книге изображены люди, которые думают, что они лучше остальных, а на самом деле просто оказываются заперты в личном мире, в который поверили под влиянием соцсетей», — делится впечатлениями 22-летний блогер Маусами Авира.
Некоторые читатели обратили внимание на повесть Достоевского, так как решили, что это история любви. Среди них — 21-летняя Наоми Филпот. Однако, начав читать книгу, девушка удивилась тому, что повесть воспринимают не как рассказ об одиночестве. Ей кажется, что молодые люди устали от знакомств через приложения, поэтому личная встреча героев произведения им кажется чем-то романтическим.
Другое произведение Федора Достоевского — роман «Преступление и наказание» — в 2023 году стал одним из самых популярных произведений среди россиян, следует из статистики, анализ которой провел сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес». В ходе исследования учитывали общее количество продаж и бесплатных скачиваний книг с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года в жанрах «русская классика» и «советская классика».
«Преступление и наказание» писатель собирал по газетным историям и судебным хроникам. Сервис «Яндекс Книги» и филолог Анастасия Першкина составили из них литературный тру-крайм-сериал, который озвучили телеведущий Леонид Каневский и автор тру-крайм-подкастов Саша Сулим.