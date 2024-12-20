Книга Достоевского завирусилась среди зарубежных пользователей в соцсетях

Еще одна причина — сама история, рассказанная Достоевским. Главный герой — одинокий человек, который влюбляется в девушку, чье сердце занято другим. Однако они все равно размышляют о том, как могла бы сложиться их совместная жизнь. По мнению The Guardian, его повесть — это рассказ о человеке, который живет в своих фантазиях, поэтому нет ничего удивительного в том, что книгой стали зачитываться в соцсетях, пользователи которых «целенаправленно романтизируют свою жизнь».