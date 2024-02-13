Ключ к разгадке тайны гибели динозавров найден в африканском «некрополе»

«Хотя окаменелости с Великих равнин в Северной Америке указывают на сокращение разнообразия динозавров, это могло быть локальным явлением, а не глобальным, — пишут исследователи. — Возможно, глобальное похолодание в позднем меловом периоде сильно ударило по высокоширотным средам, уменьшив разнообразие. Но фауна африканских динозавров намекает на то, что в низких широтах динозавры процветали и даже диверсифицировались. Если это так, то это означает, что динозавры были уничтожены в расцвете сил. Изучение последних динозавров Африки, особенно выявленное разнообразие хищников, позволяет предположить, что непосредственно перед своим исчезновением динозавры здесь процветали».