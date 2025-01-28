Клубника, малина или ежевика: какая ягода полезнее?

Также малина богата антиоксидантами, такими как кверцетин и эллаговая кислота. Также доказано, что эта ягода поддерживает здоровье сердца и уменьшает воспаление. А для людей с диабетом она может быть особенно полезна для контроля уровня глюкозы в крови.