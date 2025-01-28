Клубника, малина или ежевика: какая ягода полезнее?

Ничего не может сравниться по пользе с ягодами. Но как определить, какая из них самая полезная? В Yahoo! Life рассказали, клубника, ежевика, черника, малина, асаи, годжи или клюква приносят больше пользы организму.
Клубника
Клубника не только сочная и сладкая, но еще и очень питательная. В одной чашке этой ягоды (около 152 граммов) содержится 49 килокалорий, но делает ее отличным здоровым перекусом.
Клубника богата витамином С, марганцем и антиоксидантами, такими как эллаговая кислота, которые поддерживают иммунную функцию и способствуют здоровью кожи. Также небольшие красные плоды являются источником пищевых волокон, улучшающих пищеварение и помогающих поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Помимо прочего, клубника также содержит калий, который может помочь регулировать кровяное давление.
Черника
В одной чашке черники (около 148 граммов) содержится примерно 84 килокалории и большая доза витаминов C и K и марганца.
Черника особенно ценится за антоцианы — соединения, которые придают ей насыщенный синий цвет и обладают противовоспалительными и полезными для сердца свойствами. Ягода также полезна для здоровья мозга, а еще она улучшает память и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ежевика
В одной чашке ежевики (около 144 граммов) содержится всего 62 килокалории, что делает эти ягоды отличным дополнением к рациону.
Ежевика богата витамином С и клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника и иммунной системы. Она также содержит антоцианы и эллаговую кислоту, которые действуют как антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами и поддерживающие ваше общее самочувствие.
Ежевика особенно полезна для здоровья сердца и может даже способствовать поддержанию когнитивных функций с возрастом.
Малина
В одной чашке (около 123 граммов) малины содержится 64 килокалории и восемь граммов пищевых волокон, что делает ягоды особенно сытными.
Также малина богата антиоксидантами, такими как кверцетин и эллаговая кислота. Также доказано, что эта ягода поддерживает здоровье сердца и уменьшает воспаление. А для людей с диабетом она может быть особенно полезна для контроля уровня глюкозы в крови.
Ягоды асаи
Ягоды асаи, которые часто продаются в виде порошка или в замороженном виде, стали популярны в последние годы благодаря своей репутации суперфуда (условное обозначение питательных и полезных для здоровья продуктов).
Порция (две столовые ложки) ягодного пюре из асаи содержит около 70 килокалорий. Хотя ягоды асаи немного калорийнее некоторых других ягод, они богаты антиоксидантами, такими как антоцианы, и полезными для сердца жирными кислотами омега-3.
Также считается, что они поддерживают здоровье кожи, уменьшают воспаление и снижают уровень холестерина. Чаще всего эти ягоды добавляют в смузи или соки.
Ягоды годжи
Ягоды годжи, также известные как дереза, веками использовались в традиционной китайской медицине.
Порция в 28 граммов сушеных ягод годжи содержит около 98 килокалорий и обеспечивает значительное количество витаминов А и С и железа.
Ягоды годжи известны своими иммуностимулирующими свойствами и высоким содержанием антиоксидантов, особенно зеаксантина, который поддерживает здоровье глаз. В них также содержится большое количество белка по сравнению с другими ягодами.
Клюква
В одной чаше (около 100 граммов) содержится всего 46 килокалорий. Ягода богата витаминами С и Е, а также растительных соединений, называемых проантоцианидинами. Они поддерживают здоровье мочевыводящих путей и снижают риск их инфекций.
Так какая же ягода полезнее всего?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как каждая ягода содержит свой уникальный набор питательных веществ и полезных свойств.
Поэтому можно смело включать в рацион любые ягоды, смешивать их в смузи или употреблять в свежем виде. Они все принесут огромную пользу здоровью.
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