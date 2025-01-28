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Клубника, малина или ежевика: какая ягода полезнее?

Вам не обязательно выбирать какую-то одну ягоду.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ничего не может сравниться по пользе с ягодами. Но как определить, какая из них самая полезная? В Yahoo! Life рассказали, клубника, ежевика, черника, малина, асаи, годжи или клюква приносят больше пользы организму.

Клубника

Клубника не только сочная и сладкая, но еще и очень питательная. В одной чашке этой ягоды (около 152 граммов) содержится 49 килокалорий, но делает ее отличным здоровым перекусом.

Клубника богата витамином С, марганцем и антиоксидантами, такими как эллаговая кислота, которые поддерживают иммунную функцию и способствуют здоровью кожи. Также небольшие красные плоды являются источником пищевых волокон, улучшающих пищеварение и помогающих поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Помимо прочего, клубника также содержит калий, который может помочь регулировать кровяное давление.

Черника

В одной чашке черники (около 148 граммов) содержится примерно 84 килокалории и большая доза витаминов C и K и марганца.

Черника особенно ценится за антоцианы — соединения, которые придают ей насыщенный синий цвет и обладают противовоспалительными и полезными для сердца свойствами. Ягода также полезна для здоровья мозга, а еще она улучшает память и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежевика

В одной чашке ежевики (около 144 граммов) содержится всего 62 килокалории, что делает эти ягоды отличным дополнением к рациону.

Ежевика богата витамином С и клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника и иммунной системы. Она также содержит антоцианы и эллаговую кислоту, которые действуют как антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами и поддерживающие ваше общее самочувствие.

Ежевика особенно полезна для здоровья сердца и может даже способствовать поддержанию когнитивных функций с возрастом.

Малина

В одной чашке (около 123 граммов) малины содержится 64 килокалории и восемь граммов пищевых волокон, что делает ягоды особенно сытными.

Также малина богата антиоксидантами, такими как кверцетин и эллаговая кислота. Также доказано, что эта ягода поддерживает здоровье сердца и уменьшает воспаление. А для людей с диабетом она может быть особенно полезна для контроля уровня глюкозы в крови.

Ягоды асаи

Ягоды асаи, которые часто продаются в виде порошка или в замороженном виде, стали популярны в последние годы благодаря своей репутации суперфуда (условное обозначение питательных и полезных для здоровья продуктов).

Порция (две столовые ложки) ягодного пюре из асаи содержит около 70 килокалорий. Хотя ягоды асаи немного калорийнее некоторых других ягод, они богаты антиоксидантами, такими как антоцианы, и полезными для сердца жирными кислотами омега-3.

Также считается, что они поддерживают здоровье кожи, уменьшают воспаление и снижают уровень холестерина. Чаще всего эти ягоды добавляют в смузи или соки.

Ягоды годжи

Ягоды годжи, также известные как дереза, веками использовались в традиционной китайской медицине.

Порция в 28 граммов сушеных ягод годжи содержит около 98 килокалорий и обеспечивает значительное количество витаминов А и С и железа.

Ягоды годжи известны своими иммуностимулирующими свойствами и высоким содержанием антиоксидантов, особенно зеаксантина, который поддерживает здоровье глаз. В них также содержится большое количество белка по сравнению с другими ягодами.

Клюква

В одной чаше (около 100 граммов) содержится всего 46 килокалорий. Ягода богата витаминами С и Е, а также растительных соединений, называемых проантоцианидинами. Они поддерживают здоровье мочевыводящих путей и снижают риск их инфекций.

Так какая же ягода полезнее всего?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как каждая ягода содержит свой уникальный набор питательных веществ и полезных свойств.

Поэтому можно смело включать в рацион любые ягоды, смешивать их в смузи или употреблять в свежем виде. Они все принесут огромную пользу здоровью.

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