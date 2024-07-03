Клубника или черешня: что выбирают россияне летом

Список предложенных ягод был такой: клубника, черешня, малина, земляника, вишня, черника, смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника. Любители ирги, простите нас, в исследование она не попала.
Не менее интересно результаты распределились по регионам: первые места почти везде остались за клубникой, и только в Северо-Кавказском округе с минимальным преимуществом победила черешня: у нее 28% (у клубники 27%).
С остальными позициями в рейтинге все куда интереснее: к примеру, в дальневосточном округе второе место — за жимолостью (16%), которая во всех других регионах находится в конце списка. Малина забрала «серебро» в Приволжском (23%), Северо-западном, Сибирском (по 20%) и Уральском (19%) округах, а черешня — в Северо-Кавказском (28%), Южном (26%) и Центральном (21%). Теперь обсудим отдельные ягоды:
- Земляника почти везде получила уверенные 10%, а вот на юге ее не любят. В Южном и Северо-кавказском округах в качестве самой любимой ягоды ее выбрало по 3% респондентов;
- Голубику сильнее всего любят на Дальнем Востоке (10%), а чернику — в Северо-Западном (13%) и Уральском округах (9%);
- Вишня получила больше всего голосов на Северном Кавказе (11%);
- Костяника почти везде заняла последнее место — ягоде явно нужна ваша поддержка;
- От всей души переживаем за кизил и крыжовник — возможно, опрашиваемые не вспомнили о том, какое чудесное из них может получиться варенье.
Достаточно любопытна и демографическая статистика. Черника почти вдвое популярнее у мужчин, чем у женщин (403 голоса против 231). Клубнике, напротив, женщины отдали на 100 голосов больше, чем мужчины (1246 против 1158) — видимо, эти сто отвлеклись на черешню (905 против 785).
Еще одна мужская ягода — кизил, но трехкратный разрыв в голосах смотрится не так впечатляюще, если сказать, что это 27 голосов против 9.
В любом случае советуем есть любимые ягоды и пробовать новые — летом самое время!
Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail.ru 21 — 28 июня. В опросе приняли участие 11 тысяч человек из 50 регионов России.
Георгий Мазуркевич