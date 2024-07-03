Клубника или черешня: что выбирают россияне летом

С остальными позициями в рейтинге все куда интереснее: к примеру, в дальневосточном округе второе место — за жимолостью (16%), которая во всех других регионах находится в конце списка. Малина забрала «серебро» в Приволжском (23%), Северо-западном, Сибирском (по 20%) и Уральском (19%) округах, а черешня — в Северо-Кавказском (28%), Южном (26%) и Центральном (21%). Теперь обсудим отдельные ягоды: