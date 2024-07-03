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Клубника или черешня: что выбирают россияне летом

Редакция ВФокусе Mail.ru провела самый летний опрос «Какая ваша любимая ягода» и узнала, какие ягоды популярны в разных регионах страны.

Источник: Freepik

Список предложенных ягод был такой: клубника, черешня, малина, земляника, вишня, черника, смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника. Любители ирги, простите нас, в исследование она не попала.

Самой любимой ягодой в России оказалась, конечно, клубника — она ожидаемо побеждает с огромным отрывом: за нее проголосовало 26% всех опрошенных. Второе и третье места поделили черешня и малина — по 18%. У земляники — 8%, у вишни и черники — по 7%.

Не менее интересно результаты распределились по регионам: первые места почти везде остались за клубникой, и только в Северо-Кавказском округе с минимальным преимуществом победила черешня: у нее 28% (у клубники 27%).

С остальными позициями в рейтинге все куда интереснее: к примеру, в дальневосточном округе второе место — за жимолостью (16%), которая во всех других регионах находится в конце списка. Малина забрала «серебро» в Приволжском (23%), Северо-западном, Сибирском (по 20%) и Уральском (19%) округах, а черешня — в Северо-Кавказском (28%), Южном (26%) и Центральном (21%). Теперь обсудим отдельные ягоды:

  • Земляника почти везде получила уверенные 10%, а вот на юге ее не любят. В Южном и Северо-кавказском округах в качестве самой любимой ягоды ее выбрало по 3% респондентов;
  • Голубику сильнее всего любят на Дальнем Востоке (10%), а чернику — в Северо-Западном (13%) и Уральском округах (9%);
  • Вишня получила больше всего голосов на Северном Кавказе (11%);
  • Костяника почти везде заняла последнее место — ягоде явно нужна ваша поддержка;
  • От всей души переживаем за кизил и крыжовник — возможно, опрашиваемые не вспомнили о том, какое чудесное из них может получиться варенье.

Достаточно любопытна и демографическая статистика. Черника почти вдвое популярнее у мужчин, чем у женщин (403 голоса против 231). Клубнике, напротив, женщины отдали на 100 голосов больше, чем мужчины (1246 против 1158) — видимо, эти сто отвлеклись на черешню (905 против 785).

Еще одна мужская ягода — кизил, но трехкратный разрыв в голосах смотрится не так впечатляюще, если сказать, что это 27 голосов против 9.

В любом случае советуем есть любимые ягоды и пробовать новые — летом самое время!

Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail.ru 21 — 28 июня. В опросе приняли участие 11 тысяч человек из 50 регионов России.

Георгий Мазуркевич