«Клуб 27»: что это такое и кто в него входит

14 сентября 1983 года родилась Эми Уайнхаус — яркая R&B-, джаз- и соул-певица. За короткую карьеру Уайнхаус выпустила два альбома, покорила хит-парады по обе стороны Атлантики и получила 6 премий Грэмми — рекорд для британских музыкантов.
Все это Эми успела сделать к 27 годам — а затем внезапно скончалась от сердечного приступа, вызванного алкогольной зависимостью. Так она попала в печально известное неформальное объединение музыкантов — «Клуб 27». Можно считать это совпадением, а можно злым роком, но известных исполнителей, чья жизнь трагически оборвалась в этом возрасте, набралось достаточно, чтобы поклонники создали для них такое вымышленное объединение. Вспоминаем остальных участников «Клуба 27» в статье.
Роберт Джонсон
(1911−1938)
«Основатель» клуба и один из самых популярных в США блюзменов. Когда в 1930 году Джонсон впервые попробовал сыграть блюз на людях, он совершенно не впечатлил коллег и публику. Но затем, пропав на год, музыкант вновь объявился и, по всеобщему признанию, стал играть несравненно лучше. Сам Джонсон объяснил это тем, что заключил сделку с дьяволом на некоем магическом Перекрестке, о чем неоднократно упоминал в своих песнях.
Не записал ни одного официального альбома, так что точное число его песен неизвестно до сих пор. Умер, по разным версиям, от сифилиса или от отравления — говорили, ему мог отомстить ревнивый муж возлюбленной музыканта.
Брайан Джонс
(1942−1969)
Один из основателей группы The Rolling Stones. Бунтарь и отличный музыкант, Джонс успел выделиться из толпы еще в детстве: в 17 лет у него родился незаконнорожденный сын, за это юноша вылетел из школы и, поругавшись с родителями, уехал из Англии скитаться по Скандинавии, где год зарабатывал игрой на гитаре.
В 1962 году Джонс приехал в Лондон, попал в музыкальную тусовку и быстро познакомился с молодыми музыкантами Миком Джаггером и Китом Ричардсом. В первые годы Джонс был даже заметнее Джаггера, который, по воспоминаниям свидетелей, вел себя на сцене довольно скованно. Особенное звучание группы — во многом заслуга именно Брайана Джонса и его парной гитарной игры с Ричардсом.
Но стремительный успех группы Джонс воспринял тяжело: он пристрастился к алкоголю и наркотикам, стал принимать меньше участия в написании музыки, отдыхал отдельно от остальных музыкантов. В 1969 году Джонс единственный из музыкантов не получил американскую визу, потому что привлекался в США за хранение наркотиков. 8 июня группа уехала в турне с новым гитаристом, а 3 июля Джонс был найден мертвым в бассейне своего дома.
Джими Хендрикс
(1942−1970)
Гитарист-виртуоз, певец и композитор. Когда юноше было 16, у него умерла мать, после чего Джими купил гитару за 5 долларов и бросил школу, все время уделяя только музыке: учился играть сам и слушал пластинки других. Джими был левшой, но отец заставлял играть его правой рукой — чтобы скрывать от отца, что он играет левой, Джими перетянул все струны на гитаре в обратном порядке, что в дальнейшем легло в основу его уникального звучания.
В 1966 году создал трио The Jimi Hendrix Experience, но из-за постоянных разногласий уже через три года оно распалось, записав три крайне успешных альбома. Помимо постоянных поисков нового гитарного звучания, Хендрикс устраивал настоящее шоу на своих концертах. Один из самых известных его трюков — игра на подожженной гитаре.
В 1970 году находящийся на пике славы музыкант переборщил со снотворным и умер во сне, задохнувшись рвотными массами. В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен.
Дженис Джоплин
(1943−1970)
Рок-певица и, по мнению многих критиков, лучшая белая исполнительница блюза в истории. Дженис родилась в Техасе и была отличницей, но из-за неоднозначной внешности и резкого характера быстро стала изгоем в школе. Друзей она нашла в творческих кружках, где началось ее увлечение пением, блюзом и поэзией битников.
В 1960 году Дженис провела целое лето в обществе битников в Лос-Анджелесе, а затем поступила в Техасский университет, где повторилась ситуация со школой. Невероятно образованная девушка все чаще попадала в неформальные компании, где, с одной стороны, смогла раскрыть талант певицы, а с другой, пристрастилась к марихуане, разным препаратам и алкоголю — считается, что фирменную хрипотцу ее голосу дал именно он.
В 1964 году Джоплин впервые записала музыку в студии, а в следующем году стала участницей группы Big Brother & the Holding Company, через четыре года выбившись в ее неформальные лидеры. Из-за противоречий крайне успешная группа распалась, певица попробовала себя еще в двух менее успешных музыкальных коллективах, после чего однажды не явилась на репетицию: как оказалось, она скончалась от передозировки.
Джим Моррисон
(1943−1971)
Лидер и вокалист группы The Doors. В юности Джим учился в Университете штата Флорида, изучал искусство Возрождения, классическую живопись и тексты, играл в студенческом театре. Увлечение классическим искусством оказало огромное влияние на его сложную, размеренную, богатую смыслами музыку. Даже название для группы, которую он организовал сразу после института с друзьями, — The Doors — Моррисон взял у британского поэта Уильяма Блейка.
Еще одним важным фактором в творчестве коллектива стали галлюциногены: новые ощущения, мистицизм и шаманизм, которыми увлеклись участники группы, обеспечили философское мировоззрение, лежащее в их текстах. С помощью продюсера Пола Ротшильда, который помог участникам грамотно упаковать свои увлечения, группа, поначалу не слишком успешная, стала музыкальным и культурным феноменом.
В то же время наркотики и алкоголь сыграли с героями злую шутку и здесь: окрыленный славой Моррисон регулярно арестовывался за непристойное поведение, все время пил, набрал вес, и под конец карьеры, по воспоминаниям очевидцев, больше ругался с фанатами со сцены, чем исполнял песни. Весной 1971 года Джим отправился в Париж с девушкой — отдохнуть и написать сборник стихов. В один из вечеров Моррисон скончался от запрещенных веществ. Похоронен он тоже в Париже — на кладбище Пер-Лашез.
Курт Кобейн
(1967−1994)
Основатель группы Nirvana. Курт рос в небогатой семье в штате Вашингтон. Проблемы в семье, развод родителей и сложности с поиском друзей с малых лет сформировали его сложный характер: после развода мальчик остался с отцом, с трудом принял его вторую семью, вскоре из-за сложного характера ушел из дома и жил у разных родственников, пока к 17 годам окончательно не вылетел из школы и потерял жилище. Уже с 14 лет он увлекся марихуаной и алкоголем.
Некоторое время Курт жил у дяди-музыканта, который купил ему гитару и познакомил с музыкой. С тех пор юноша стал мечтать о собственном музыкальном коллективе. В 20 лет очередная девушка разрешила Курту жить у нее в квартире и репетировать, пока она работала в кафетерии и обеспечивала им жизнь.
В 1988 году Курт с друзьями создал группу Nirvana, через год у нее вышел первый альбом, а настоящая слава пришла к музыкантам уже в начале 1990-х. В это же время Кобейн болезненно переживал разрыв с очередной девушкой. Оглушительная слава поначалу понравилась музыканту, но он быстро устал от того, что его все узнают и регулярно показывают по телевизору.
Во время одного из выступлений в 1990 году Курт встретил Кортни Лав, вокалистку группы The Hole. Молодые люди быстро увлеклись друг другом, а спустя два года поженились, и у Кортни родился ребенок. Все это время оба они не могли завязать с наркотиками, окрыленный славой Курт ссорился с другими участниками группы, становился все более подозрительным. Внимание прессы и фанатов, изнурительный темп жизни и бесконечные вещества полностью подорвали здоровье музыканта к 1994 году: музыкант покончл жизнь самоубийством.