«Клуб 27»: что это такое и кто в него входит

В то же время наркотики и алкоголь сыграли с героями злую шутку и здесь: окрыленный славой Моррисон регулярно арестовывался за непристойное поведение, все время пил, набрал вес, и под конец карьеры, по воспоминаниям очевидцев, больше ругался с фанатами со сцены, чем исполнял песни. Весной 1971 года Джим отправился в Париж с девушкой — отдохнуть и написать сборник стихов. В один из вечеров Моррисон скончался от запрещенных веществ. Похоронен он тоже в Париже — на кладбище Пер-Лашез.