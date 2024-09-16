Клоуны сократили длительность госпитализации детей с пневмонией

Кроме того, взаимодействие детей с клоунами может сократить продолжительность внутривенного введения им антибиотиков. Соответствующий доклад был представлен на ежегодном Конгрессе Европейского респираторного общества в Вене, сообщает MedicalXpress.
Группа ученых под руководством Карин Якоби-Биану из Медицинского центра «Кармель» провела клиническое исследование, изучив эффект взаимодействия клоунов с госпитализированными детьми с пневмонией. В эксперименте участвовал 51 ребенок в возрасте от 2 до 18 лет.
Одной группе оказывали стандартную медпомощь, а второй — такую же помощь, но с двукратным 15-минутным визитом больничного клоуна в течение первых 48 часов госпитализации. Трое из них использовали различные техники для расслабления детей. Например, музыку, пение и направленное воображение. Также клоуны поощряли детей пить и есть самостоятельно.
Оказалось, что группа, которую посетил больничный клоун, провела в больнице меньше времени (в среднем 43,5 часа против 70 часов). Этой категории пациентов потребовалось два дня внутривенного введения антибиотиков (второй группе понадобились три дня такого лечения). В группе с клоунами ученые также отметили у детей значительное снижение частоты дыхания, сердцебиения и маркеров воспаления.
Практика больничной клоунады не входит в стандарты оказания медпомощи, но авторы исследования считают, что такая терапия помогает снять стресс и тревогу, улучшает психологическую адаптацию к больничной обстановке и позволяет пациентам лучше вовлекаться в лечение. Теперь ученые хотят изучить эффект клоунады на примере других заболеваний.
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