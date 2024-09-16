Клоуны сократили длительность госпитализации детей с пневмонией

Оказалось, что группа, которую посетил больничный клоун, провела в больнице меньше времени (в среднем 43,5 часа против 70 часов). Этой категории пациентов потребовалось два дня внутривенного введения антибиотиков (второй группе понадобились три дня такого лечения). В группе с клоунами ученые также отметили у детей значительное снижение частоты дыхания, сердцебиения и маркеров воспаления.