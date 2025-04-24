Клоуны-нацисты: почему суд лишил гражданства Комиссаренко и Романова*

Для Романова* паспорт России, полученный в 2018 году, не станет потерей. У него в запасе есть гражданство Украины и Израиля. Кроме этого, комик подал документы для натурализации в Румынии. Для этого он даже сдал ДНК-тест, согласно которому он на 17% румын. По его словам, его прадед был из Румынии.