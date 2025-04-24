Клоуны-нацисты: почему суд лишил гражданства Комиссаренко и Романова*

Комиссаренко родился в Минске, а Романов* — в Одессе. Оба получили паспорт России, но покинули нашу страну. Из-за границы они критиковали государство и выступали против специальной военной операции.
В чем обвиняют Комиссаренко
В ФСБ заявили, что он был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 УК Республики Белоруссия «Клевета в отношении президента Республики Белоруссия».
В декабре прошлого года Минский городской суд вынес приговор в отношении Комиссаренко. Его обвиняли в нарушении трех статей Уголовного кодекса, в том числе разжигание расовой, национальной, религиозной розни и оскорбления главы Белоруссии. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. В январе 2025 года на родине он был внесен в список экстремистов.
— В начале года у меня вышел монолог про Чык-Чырыка. А у Лукашенко — новогоднее поздравление. И монолог в трендах ютуба был на первом месте, а новогоднее поздравление — на седьмом. И что-то мне подсказывает, что Лукашенко ненавидит меня чисто как ютубер ютубера, — отшутился Комиссаренко.
Из России он уехал на Украину, опасаясь преследования белорусского КГБ.
Гражданин мира Романов*
Для Романова* паспорт России, полученный в 2018 году, не станет потерей. У него в запасе есть гражданство Украины и Израиля. Кроме этого, комик подал документы для натурализации в Румынии. Для этого он даже сдал ДНК-тест, согласно которому он на 17% румын. По его словам, его прадед был из Румынии.
— Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира, — утверждал комик.
Для своей дочери он хочет сделать пять паспортов.
В ФСБ уточнили, что Романов* после выезда из России перебрался в Польшу, где работал в штабе по приему беженцев и на пункте сортировки помощи для ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремизму или терроризму.