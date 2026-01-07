Популярные темы
Клишас прокомментировал идею Франции отправить войска на Украину

Франции следовало бы помочь Дании и отправить войска на защиту Гренландии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить на Украину французские войска.

«Лучше бы направили в Гренландию», — написал он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

6 января украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.