Климатологи указали на риски повторения «порога потепления» на Земле

Киселев подчеркнул, что увеличение на 1,45 градуса к индустриальному уровню означает, что мы уже приблизились вплотную к точке невозврата, то есть после этого вернуть климат в доиндустриальное и относительно благополучное для человека состояние уже не удастся. «Это довольно спорный тезис, поскольку никаких научных доказательств, что именно 2 или 1,5 градуса являются критической точкой, нет», — отметил эксперт. Однако ученые, которые говорят об отсутствии доказательств, что 1,5 и 2 градуса являются критическими порогами, предполагают, что какие-то другие значения все же надо указывать, «иначе будут одни разговоры, а не конкретные действия, исследования», — упомянул Киселев.