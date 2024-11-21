Климат 2100: почему будущее планеты нужно моделировать сегодня

— В детстве мне было сложно выбрать одно направление, так как я одинаково любила и точные науки, и гуманитарные предметы. Когда я училась в Губернском лицее в Пензе, преподаватели предложили попробовать себя в науках об окружающей среде. Это оказалось верным решением, я выиграла Всероссийскую олимпиаду по экологии и поступила в МГИМО. Экология стала для меня именно тем, чего я так долго искала: возможность объединить комплексный междисциплинарный подход, решая задачи как конкретного бизнеса, так и глобальные вызовы, которые касаются каждого из нас. Это не просто про теорию, а про реальный вклад — в проекты, меняющие мир к лучшему.