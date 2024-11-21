Климат 2100: почему будущее планеты нужно моделировать сегодня

Пока мир спорит о темпах потепления, таяния ледников и повышения уровня океана, время требует от нас конкретных действий. Сегодня экологические прогнозы нужны не только учёным в лабораториях — они становятся основой для принятия решений в советах директоров крупнейших компаний, в кабинетах министров и даже в повседневной жизни обычных людей. Как превратить сложные научные данные в понятный инструмент для планирования будущего? Как найти точку равновесия между амбициозными экологическими целями и экономической реальностью?
В конце 2024 года выходит книга, которая обещает предложить новый взгляд на прогнозирование климатических изменений. Она объединяет усилия экологии и физики для создания комплексной модели, учитывающей 35 ключевых показателей, включая физические, экономические и биосферные процессы. Эта модель способна строить прогнозы до 2100 года, что открывает новые возможности для анализа и принятия решений в условиях климатического кризиса.
Авторы книги — эколог и бизнес-аналитик Инна Ульянкина и физик Денис Георги — соединили научный подход с практическими инструментами. Денис, количественный аналитик в энергетической компании Нью-Йорка, отвечает за математическую основу модели. Инна, с её более чем десятилетним опытом исследований в области экологии и природопользования, привносит междисциплинарный подход, сочетая научную работу и консалтинг.
Главная особенность исследования — стремление сделать сложные математические расчёты доступными для широкой аудитории. Такой подход позволяет рассматривать экологические прогнозы не только как научный инструмент, но и как практическое руководство для бизнеса и общества.
Инна Ульянкина, один из авторов книги, сочетает научные исследования в области экологии и природопользования с опытом работы в сфере бизнес-анализа. Её профессиональная деятельность охватывает разработку ESG-стратегий и консалтинг для компаний из списка Fortune 500, включая взаимодействие с руководителями высшего звена. Этот многолетний опыт позволил ей увидеть экологические проблемы не только с научной, но и с практической стороны, что особенно ценно для разработки таких междисциплинарных проектов, как эта книга.
Мы поговорили с Инной о том, как удаётся находить баланс между теорией и практикой, почему доступность экологических прогнозов становится ключевым фактором устойчивого развития и какие вызовы ставят перед нами климатические изменения.
Что привело вас к выбору экологии как профессионального пути?
— В детстве мне было сложно выбрать одно направление, так как я одинаково любила и точные науки, и гуманитарные предметы. Когда я училась в Губернском лицее в Пензе, преподаватели предложили попробовать себя в науках об окружающей среде. Это оказалось верным решением, я выиграла Всероссийскую олимпиаду по экологии и поступила в МГИМО. Экология стала для меня именно тем, чего я так долго искала: возможность объединить комплексный междисциплинарный подход, решая задачи как конкретного бизнеса, так и глобальные вызовы, которые касаются каждого из нас. Это не просто про теорию, а про реальный вклад — в проекты, меняющие мир к лучшему.
Особенно интересно наблюдать, как за последние 10−15 лет она трансформировалась в контексте устойчивого развития, вбирая в себя все новые аспекты. А еще, наверное, свою роль сыграло то, что я выросла в небольшом городе, где лес был в двух шагах от дома. Папа с детства брал меня с собой на природу, и эта любовь к окружающему миру осталась со мной. Так что выбор экологической науки — это такой естественный путь, где сошлись и академический интерес, и личные ценности.
Во время учебы вы проходили стажировку в университете Орегона. Какие главные инсайты вы оттуда привезли?
— Эта стажировка полностью перевернула мое представление о том, как можно совместить экологию и промышленность. Знаете, что меня особенно впечатлило? В Юджине, где я жила, вообще нет свалок — весь мусор перерабатывается. Полностью. Это кажется фантастикой, но работает.
Или вот другой пример — малый бизнес в сфере биотоплива. У нас часто думают, что возобновляемая энергетика — это история только для крупных корпораций. А там я увидела, как небольшие компании успешно работают с переработкой сельскохозяйственных отходов в биотопливо.
Не менее интересным было посещение завода по переработке древесины. Парадокс: Орегон известен своей лесной промышленностью и при этом считается одним из самых экологичных штатов. Как это возможно? Оказывается, при правильном подходе — вполне. Они используют продуманную систему посадки и вырубки деревьев, которая сохраняет экосистему. А на производстве не пропадает буквально ничего — даже опилки идут на биотопливо.
Эта стажировка показала мне, что экологичность и промышленное развитие — не взаимоисключающие вещи. Главное — правильный подход и современные технологии.
Расскажите о разработанной вами модели: как она помогает прогнозировать климатические изменения и какие основные результаты удалось получить?
— Мы постарались создать действительно комплексную модель. В её основе лежит система взаимосвязей: от базовых физических показателей, таких как радиационное воздействие парниковых газов, до экономических факторов. Каждый элемент влияет на остальные — концентрация газов определяет температуру, экономическая деятельность влияет на выбросы, состояние биосферы — на их поглощение.
Но самое интересное и, пожалуй, неожиданное открытие — это то, что наша модель с каждым годом дает всё более оптимистичные прогнозы. Казалось бы, парадокс: выбросы растут, глобальное потепление ускоряется, а прогнозы становятся лучше. Дело в том, что мы анализируем не только сами изменения, но и скорость этих изменений. И здесь картина обнадеживающая: темпы роста энергетических потребностей постепенно замедляются, а развитие низкоуглеродной энергетики, наоборот, показывает взрывной рост.
На основе этого анализа мы выделили три ключевых направления действий: ускорение перехода на низкоуглеродную энергетику, развитие новых технологий в таких сложных областях как грузоперевозки и, что критически важно, сохранение существующих экосистем.
Мы специально постарались сделать книгу не просто научной работой, а практическим руководством. Ведь понимание этих процессов важно не только для ученых, но и для бизнеса, и для каждого человека, принимающего решения о будущем.
Каким образом вы соединяете научный подход с реальными потребностями бизнеса — как в своей профессиональной деятельности, так и в новой книге?
— Именно этот баланс между теорией и практикой я считаю ключевым. С 2017 года я активно занимаюсь научной работой, публикуюсь в ВАК и СКОПУС, и при этом работаю с бизнесом. В консалтинге часто сталкиваюсь с тем, что компании принимают решения, не учитывая глубинных научных аспектов. А в науке иногда забывают о реальных потребностях бизнеса. Когда работаешь на стыке этих миров, начинаешь видеть полную картину.
Тот же принцип мы применили и в книге. У нас с соавтором получилось отличное сочетание: я хорошо понимаю, как объяснить сложные вещи простым языком, а Денис отвечает за математическую точность моделей. Мы старались сделать книгу такой, чтобы и специалист нашел в ней глубину, и обычный читатель не потерялся в формулах.
Вообще, мой опыт показывает, что сейчас недостаточно просто разбираться в экологических проблемах — нужно уметь превращать научные знания в работающие решения. И здесь как раз очень помогает привычка мыслить одновременно категориями ученого и бизнес-аналитика.
Как вы в целом оцениваете текущее состояние энергетического перехода в мире?
— Если говорить объективно, темпы перехода пока отстают от целей устойчивого развития. Мы даже не успеваем наращивать мощности низкоуглеродной энергетики для покрытия растущих потребностей человечества, не говоря уже о замещении традиционных источников энергии.
Но есть и хорошие новости. В последние годы мы видим настоящий прорыв в солнечной и ветровой энергетике. И дело не только в экологии — это стало экономически выгодно. Стоимость единицы «зеленой» энергии уже ниже, чем у нефти и газа, скоро она сравняется с углем. Это создает эффект снежного кома: чем больше инвестиций, тем быстрее развитие технологий, тем ниже стоимость. Если такая динамика сохранится еще несколько лет, мы сможем не только удовлетворять растущий спрос, но и начать постепенно замещать традиционное топливо. Так что я смотрю на ситуацию с осторожным оптимизмом.
Какие планы по развитию вашей модели прогнозирования?
— Мы уже работаем над следующей версией, и у нас много идей по её улучшению. Сейчас особенно интересно углубиться в моделирование эмиссий метана и оксида азота. В текущей версии мы используем довольно простой подход — считаем выбросы на душу населения. Но реальность сложнее: нужно учитывать и методы ведения сельского хозяйства, и промышленные процессы, и даже площади свалок.
Но знаете, что действительно сложно спрогнозировать? Не выбросы парниковых газов — с ними как раз всё довольно понятно, а то, как эти газы поглощаются из атмосферы. Это во многом зависит от состояния биосферы, и тут пока больше вопросов, чем ответов. Мы изучаем массу научных работ по этой теме, постоянно появляются новые данные. Так что потенциал для улучшения модели огромный, и мы только в начале пути.
Как ваше исследование и подход к моделированию могут способствовать более глубокому общественному пониманию климатических проблем?
— Наше исследование направлено на то, чтобы собрать разрозненные данные и показать, как они взаимосвязаны. Эксперты, которые уже ознакомились с нашей моделью, отмечают её способность структурировать понимание сложных процессов, что особенно важно для осознанного принятия решений. Мы надеемся, что такая работа поможет сделать разговор о климатических изменениях более точным и продуктивным. Важно не просто обсуждать проблему, а иметь чёткие инструменты для её анализа и прогнозирования.
В заголовке нашего интервью есть вопрос: «почему будущее планеты нужно моделировать сегодня?». Так почему же это действительно важно делать именно сейчас?
Когда мы говорим о климате, счет идет не на годы, а на десятилетия. Те решения, которые мы принимаем сегодня — от выбора источников энергии до сохранения экосистем — определят, в каком мире будут жить наши дети и внуки. И здесь критически важно понимать последствия этих решений.
— Именно поэтому мы создали нашу модель. Это не просто набор научных формул — это инструмент, который помогает увидеть будущее и понять, как сегодняшние действия повлияют на климат через 10, 50 или даже 75 лет. Наши расчеты показывают, что у нас есть шанс изменить ситуацию к лучшему. Да, многие тренды тревожные, но мы видим и позитивные сдвиги — в развитии зеленых технологий, в изменении бизнес-подходов, в росте экологического сознания.
Моделирование климата — это не просто научное упражнение. Это способ принимать более осознанные решения сегодня, чтобы обеспечить устойчивое развитие завтра. И чем раньше мы начнем использовать такие инструменты, тем больше шансов у нас будет выстроить будущее, в котором хочется жить.
Автор материала Иван Петров