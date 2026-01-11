Кличко указал на неспособность ПВО Киева отражать авиаудары

«Мы видим, что наша ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак даже в Киеве», — сказал он в разговоре с газетой Bild.
Кличко добавил, что Украине «срочно нужны» дополнительные системы ПВО для защиты своей столицы.
Кроме того, мэр сообщил, что в Киеве ситуация с электро- и теплоснабжением остается «крайне критичной». Он также вновь посоветовал жителям Киева покинуть временно город.
Кличко 9 января сообщил, что киевлянам, у которых есть возможность покинуть свои квартиры, следует сделать это в связи с отсутствием тепла и воды в домах. По словам главы города, половина домов в Киеве не отапливается — в данных зданиях проживают практически 6 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда же раскритиковал киевские городские власти за плохую подготовку к отключениям энергоснабжения в городе, призвав не убегать от проблем. Он добавил, что ремонтные бригады работают над восстановлением сетей энергоснабжения во многих городах Украины.