Кличко указал на неспособность ПВО Киева отражать авиаудары

Кличко 9 января сообщил, что киевлянам, у которых есть возможность покинуть свои квартиры, следует сделать это в связи с отсутствием тепла и воды в домах. По словам главы города, половина домов в Киеве не отапливается — в данных зданиях проживают практически 6 тыс. человек.