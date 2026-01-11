Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кличко указал на неспособность ПВО Киева отражать авиаудары

Система противовоздушной обороны (ПВО) Киева не справляется с эффективным отражением авиаударов. Об этом 10 января заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что наша ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак даже в Киеве», — сказал он в разговоре с газетой Bild.

Кличко добавил, что Украине «срочно нужны» дополнительные системы ПВО для защиты своей столицы.

Кроме того, мэр сообщил, что в Киеве ситуация с электро- и теплоснабжением остается «крайне критичной». Он также вновь посоветовал жителям Киева покинуть временно город.

Кличко 9 января сообщил, что киевлянам, у которых есть возможность покинуть свои квартиры, следует сделать это в связи с отсутствием тепла и воды в домах. По словам главы города, половина домов в Киеве не отапливается — в данных зданиях проживают практически 6 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда же раскритиковал киевские городские власти за плохую подготовку к отключениям энергоснабжения в городе, призвав не убегать от проблем. Он добавил, что ремонтные бригады работают над восстановлением сетей энергоснабжения во многих городах Украины.