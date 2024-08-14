Клеточное старение резко ускоряется в промежутке между 40 и 60 годами жизни

Это проявлялось в том, что доли этих веществ в организме участников наблюдений иногда скачкообразно менялись по мере старения их тела, что обычно происходило в промежутке 40 и 60 годами жизни. Первый такой сильный сдвиг обычно происходит примерно в 44 года, а второй — примерно в 60 лет, причем в первом случае эти перемены были в значительной степени связаны с метаболизмом и системой кровообращения, а во втором — с работой иммунной системы, почек и сердца.