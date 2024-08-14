Клеточное старение резко ускоряется в промежутке между 40 и 60 годами жизни

ТАСС, 14 августа. Молекулярные биологи из США обнаружили, что концентрация значительной части биомаркеров старения иногда меняется не плавным образом, а резкими рывками, два из которых происходят в промежутке между 40 и 60 годами жизни. Это объясняет резкое увеличение частоты развития многих возрастных болезней, сообщила пресс-служба медицинской школы Стэнфордского университета.
«Мы обнаружили, что работа организма меняется не только плавным образом — по мере старения тела, но и иногда в работе наших клеток происходят резкие перемены. К примеру, оказалось, что такие резкие сдвиги в биомаркерах старения возникают в середине пятого десятка лет жизни, а еще одна перемена обычно случается в начале седьмого десятка лет жизни. Это характерно для всех типов биомаркеров», — сказал профессор Стэнфордского университета Майкл Снайдер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при всесторонних наблюдениях за жизнедеятельностью около 100 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет, у которых ученые забирали пробы крови и других биожидкостей на протяжении нескольких лет. Ученые замеряли концентрацию ключевых биомаркеров, связанных с клеточным старением, и отслеживали то, как менялась их доля с увеличением возраста участников наблюдений.
В общей сложности, исследователи проследили таким образом за возрастными переменами в долях свыше 135 тыс. белков, цепочек РНК, различных сигнальных молекул и микробов микрофлоры, присутствующих в разных органах тела добровольцев. Концентрация примерно 81% из них, как обнаружили ученые, менялась нелинейным образом у подавляющего большинства добровольцев.
Это проявлялось в том, что доли этих веществ в организме участников наблюдений иногда скачкообразно менялись по мере старения их тела, что обычно происходило в промежутке 40 и 60 годами жизни. Первый такой сильный сдвиг обычно происходит примерно в 44 года, а второй — примерно в 60 лет, причем в первом случае эти перемены были в значительной степени связаны с метаболизмом и системой кровообращения, а во втором — с работой иммунной системы, почек и сердца.
Изначально ученые предполагали, что часть этих изменений может быть связана с наступлением менопаузы у женщин, однако последующий анализ данных показал, что они были в одинаковой степени характерны для представителей и того, и другого пола. Наличие этих резких перемен в скорости старения клеток и органов, как считают ученые, объясняет то, почему вероятность развития многих старческих заболеваний, в том числе деменции и различных болезней сердца, резко увеличивается при достижении определенного возраста.