Клетки умирать не желают. Учёные открыли состояние между жизнью и смертью

Суть в том, что деятельность этих синтетических организмов не соответствует изначальной биологической роли клеток, из которых они состоят. В частности, ксеноботы использовали свои реснички — небольшие, похожие на волоски структуры — для навигации и перемещения в окружающей среде, тогда как у живого эмбриона лягушки реснички обычно используются для перемещения слизи. А ещё они оказались способны к самовоспроизводству, только без роста организма. Это тоже стало неожиданностью для авторов эксперимента.