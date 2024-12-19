Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создадут фильмы по мотивам «Незнайки»

Российские зрители могут готовиться к долгожданной экранизации любимых детских книг. Первый канал совместно со студией Yellow, Black and White анонсировали создание художественных фильмов по мотивам «Незнайки».

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail

На днях компании подписали договор с писателем и наследником творчества Николая Носова — Игорем Носовым, что стало важным шагом к реализации проекта. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что согласно опросу ВЦИОМ, «Незнайка» является самой ожидаемой российской экранизацией.

Мы надеемся оправдать эти ожидания и сделать так, чтобы новые поколения, возможно, даже не умеющие читать, полюбили «Незнайку» так же, как их родители и бабушки с дедушками.

Константин Эрнст
генеральный директор Первого канала

Об этом стало известно из сообщения дирекции общественных связей канала.

Генпродюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян подчеркнул, что при работе с классическими произведениями студия всегда придерживается бережного отношения к оригиналу. «Постараемся найти баланс между классическим прочтением и современным киноязыком. Первый полнометражный фильм по мотивам этой легендарной книги подарит новые эмоции как детям, так и взрослым», — пообещал Илоян.

Игорь Носов также высказался о проекте, отметив, что ему важно, чтобы «новая история Незнайки» была создана в духе оригинала. «Я долго защищал этот сказочный мир от вторжения, и теперь начинается грандиозный проект, который должен понравиться зрителям и мне. Надеюсь, что мы сможем сохранить интонацию и мелодику сказочного города Незнайки в современном кинематографе», — заключил Носов.

Ранее эксперты выбрали 10 худших фэнтези-фильмов всех времен.