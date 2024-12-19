В России создадут фильмы по мотивам «Незнайки»

Мы надеемся оправдать эти ожидания и сделать так, чтобы новые поколения, возможно, даже не умеющие читать, полюбили «Незнайку» так же, как их родители и бабушки с дедушками.
Об этом стало известно из сообщения дирекции общественных связей канала.
Генпродюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян подчеркнул, что при работе с классическими произведениями студия всегда придерживается бережного отношения к оригиналу. «Постараемся найти баланс между классическим прочтением и современным киноязыком. Первый полнометражный фильм по мотивам этой легендарной книги подарит новые эмоции как детям, так и взрослым», — пообещал Илоян.
Игорь Носов также высказался о проекте, отметив, что ему важно, чтобы «новая история Незнайки» была создана в духе оригинала. «Я долго защищал этот сказочный мир от вторжения, и теперь начинается грандиозный проект, который должен понравиться зрителям и мне. Надеюсь, что мы сможем сохранить интонацию и мелодику сказочного города Незнайки в современном кинематографе», — заключил Носов.
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