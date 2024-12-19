В России создадут фильмы по мотивам «Незнайки»

Игорь Носов также высказался о проекте, отметив, что ему важно, чтобы «новая история Незнайки» была создана в духе оригинала. «Я долго защищал этот сказочный мир от вторжения, и теперь начинается грандиозный проект, который должен понравиться зрителям и мне. Надеюсь, что мы сможем сохранить интонацию и мелодику сказочного города Незнайки в современном кинематографе», — заключил Носов.