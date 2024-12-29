Классический мир мог возникнуть из мультивселенных квантовой механики

Квантовая механика объясняет поведение очень маленьких частиц, таких как электроны и фотоны, однако она вступает в противоречие с нашим повседневным опытом, который основывается на том, что объекты ведут себя предсказуемо. В нашем мире мы не видим кошек, находящихся в промежуточном состоянии между жизнью и смертью, как это описано в знаменитом парадоксе Шредингера. Но в квантовой механике частицы могут находиться сразу в нескольких состояниях до момента измерения.