Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Классическая музыка положительно влияет на мозг

Ее прослушивание оказывает антидепрессивное действие.

Источник: Freepik

Классическая музыка способна поднимать настроение и положительно воздействовать на мозг. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета Цзяотун в Китае.

В исследовании участвовали 13 пациентов с депрессией, которая не поддавалась лечению. Им установили электроды для глубокой стимуляции мозга. Они располагались в цепи, соединяющей ядро stria terminalis и ядро accumbens в переднем мозге.

Пациентов разделили на две группы в зависимости от их музыкального восприятия. Исследователи выбрали несколько произведений классической музыки, которые участники раньше не слышали. Это помогло избежать субъективных реакций, связанных с эмоциональными ассоциациями. Эксперимент показал, что прослушивание музыки оказывает антидепрессивное действие, синхронизируя нейронные осцилляции (колебания) между слуховой корой и системой вознаграждения, отвечающей за обработку эмоций.

Так, у пациентов, которые были более восприимчивы к произведениям, наблюдалась более значительная синхронизация нейронов и более сильные антидепрессивные эффекты. В группе участников с низким уровнем музыкального восприятия результаты были менее выражены. В итоге исследователи предложили персонализированные подходы к музыкальной терапии для улучшения лечения. Например, добавление тета-шумов в музыку усиливало связь BNST-NAc у пациентов с низким уровнем восприятия, повышая их удовольствие от прослушивания.

Теперь ученые планируют исследовать связь между музыкой и глубокими структурами мозга при депрессии. Также они хотят использовать другие сенсорные стимулы, такие как визуальные образы, для изучения возможных комбинированных терапевтических эффектов мультимодальной стимуляции.

О том, что классическая музыка помогает бороться с депрессией, ранее рассказали другие исследователи. Они объяснили, что эти звуки особым образом синхронизируют активность цепочек мозга внутри коры мозга, прилежащего тела и краевой полоски.

Айгуль Сабитова