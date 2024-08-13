Классическая музыка положительно влияет на мозг

Так, у пациентов, которые были более восприимчивы к произведениям, наблюдалась более значительная синхронизация нейронов и более сильные антидепрессивные эффекты. В группе участников с низким уровнем музыкального восприятия результаты были менее выражены. В итоге исследователи предложили персонализированные подходы к музыкальной терапии для улучшения лечения. Например, добавление тета-шумов в музыку усиливало связь BNST-NAc у пациентов с низким уровнем восприятия, повышая их удовольствие от прослушивания.