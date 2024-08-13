Классическая музыка положительно влияет на мозг

Классическая музыка способна поднимать настроение и положительно воздействовать на мозг. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета Цзяотун в Китае.
В исследовании участвовали 13 пациентов с депрессией, которая не поддавалась лечению. Им установили электроды для глубокой стимуляции мозга. Они располагались в цепи, соединяющей ядро stria terminalis и ядро accumbens в переднем мозге.
Пациентов разделили на две группы в зависимости от их музыкального восприятия. Исследователи выбрали несколько произведений классической музыки, которые участники раньше не слышали. Это помогло избежать субъективных реакций, связанных с эмоциональными ассоциациями. Эксперимент показал, что прослушивание музыки оказывает антидепрессивное действие, синхронизируя нейронные осцилляции (колебания) между слуховой корой и системой вознаграждения, отвечающей за обработку эмоций.
Так, у пациентов, которые были более восприимчивы к произведениям, наблюдалась более значительная синхронизация нейронов и более сильные антидепрессивные эффекты. В группе участников с низким уровнем музыкального восприятия результаты были менее выражены. В итоге исследователи предложили персонализированные подходы к музыкальной терапии для улучшения лечения. Например, добавление тета-шумов в музыку усиливало связь BNST-NAc у пациентов с низким уровнем восприятия, повышая их удовольствие от прослушивания.
Теперь ученые планируют исследовать связь между музыкой и глубокими структурами мозга при депрессии. Также они хотят использовать другие сенсорные стимулы, такие как визуальные образы, для изучения возможных комбинированных терапевтических эффектов мультимодальной стимуляции.
О том, что классическая музыка помогает бороться с депрессией, ранее рассказали другие исследователи. Они объяснили, что эти звуки особым образом синхронизируют активность цепочек мозга внутри коры мозга, прилежащего тела и краевой полоски.
Айгуль Сабитова