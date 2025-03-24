Клады обнажила обмелевшая Волга в Рыбинске

Фото со множеством монет выложил на своей странице ВКонтакте Илья Рыбинский. «По бережку Волги прогулка», — прокомментировал он свой «улов». В числе найденных им артефактов есть серебряные копейки 1800, 1832, 1842 и 1843 годов, а также монеты XX века — как дореволюционные (20 копеек 1908 года), так и советские: 2 копейки 1938 года, 3 копейки 1935 года, 5 копеек 1946 года, 15 копеек 1955 года и другие.