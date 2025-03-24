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Клады обнажила обмелевшая Волга в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области местный житель обнаружил на берегу Волги клад старинных монет. Уровень реки в последнюю неделю держится на низком уровне — пешком можно дойти практически до середины русла. А потому горожане находят различные артефакты: многие из них вооружились металлоискателями.

Источник: Российская газета

Фото со множеством монет выложил на своей странице ВКонтакте Илья Рыбинский. «По бережку Волги прогулка», — прокомментировал он свой «улов». В числе найденных им артефактов есть серебряные копейки 1800, 1832, 1842 и 1843 годов, а также монеты XX века — как дореволюционные (20 копеек 1908 года), так и советские: 2 копейки 1938 года, 3 копейки 1935 года, 5 копеек 1946 года, 15 копеек 1955 года и другие.

Также горожане обнаружили напротив здания Водоканала загадочное сооружение, напоминающее старинную дорогу, сделанную из бревен и камней, соединенных металлическими креплениями. Историки определили, что это водозаборная галерея — часть старинной системы водоснабжения. Ее называли купеческим водозабором.

Низкий уровень воды в Волге обнажил причал бывшего комбикормового завода на левом берегу — сейчас его сносят.