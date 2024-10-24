Кладоискатель нашел редчайшую монету стоимостью один миллион рублей

После обеда он решил обследовать другое поле и обнаружил современную монету достоинством в один фунт стерлингов. Сразу же после этого его прибор подал сигнал, что на глубине около 15 сантиметров находится серебряная монета. «Я сразу понял, что это динарий римского императора Караузия. Тут же связался с местными властями, чтобы правильно зарегистрировать находку», — рассказал пенсионер.