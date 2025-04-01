Клад из чистого золота нашли в абхазском склепе

Драгоценности были найдены при исследовании склепа III века до нашей эры, разрушенного грабителями.
«По мнению авторов, находки (бляшки, бусины, фрагменты крученой нити и фольги) имеют черты сходства одновременно со скифо-сарматскими и античными изделиями, и могли быть изготовлены местными мастерами. Анализ химического состава металла позволил обнаружить его сходство с золотом из месторождения в низовьях реки Ингур», — сообщает Институт археологии РАН.
Мародеры посетили этот памятник в июле 2023 года. Они разрушили склеп III века до нашей эры, и до сих пор доподлинно неизвестно, что грабителям удалось унести, а что нет.
«Но они полностью разрушили саму конструкцию склепа и нарушили последовательность культурных слоев, — с сожалением констатирует авторский коллектив в статье, опубликованной в журнале “Краткие сообщения Института археологии”. — Однако доследование разрушенного участка дало ряд уникальных находок».
Грабителей поймал хозяин частного земельного участка, на котором находится Маркульское городище. «Черные археологи» выкопали из земли бронзовую ситулу, которую землевладелец у них отобрал. Место обнаружения ситулы грабители засыпали и сверху уложили дерном, но место раскопок выявил опытный глаз археолога.
Данный участок получил условное название «Котел». На месте со следами грабежа заложили разведочный шурф. Обнаруженные в нем артефакты ученые и назвали уникальными.
Особое внимание привлекла ситула — сосуд с высоким расширяющимся кверху усеченно-коническим туловом и 1−2 дугообразными ручками. Она являлась частью очень богатого погребального инвентаря. В захоронении, кстати, нашли останки человека, которые сейчас исследуют антропологи.
Там же нашлись и останки жертвенных животных. В древности могильная яма, вероятно, была выложена черепичными плитами или перекрыта ими: в перемеси слоя обнаружено большое количество, свыше 200, фрагментов синопской черепицы.
«Немаловажным является тот факт, что черепица была импортная, а не местная. Это свидетельствует о высоком статусе погребенного», — отмечают исследователи.
Человек был одет в наряд, расшитый стеклянными бусинами. При нем нашли бронзовый и серебряный перстни, многочисленные бронзовые браслеты. Также найдено 70 золотых предметов, включающих остатки крученой нити и фольги, бляшки и бусины различной формы.
Находки разделили на ряд групп. Самая многочисленная из них включает в себя золотые полусферические бляшки, изготовленные в виде розеток с выпуклым центром и лепестками. Диаметр варьируется от 4,5 до 6,5 мм.
Ко второй группе эксперты отнесли две бляшки, изготовленные в виде рельефного изображения 6-лепесткового цветка — розетты. Они оконтурены выпуклыми ободками. Этот тип бляшек является одним из наиболее древних: они известны как минимум с позднемикенского времени.
Третья группа — более крупные бляшки колесовидной формы. Такие артефакты встречаются во многих культурах и относятся к солярным и астральным культам.
В четвертую группу включены лунницы — украшения в форме полумесяца с поперечным орнаментом, напоминающим «увитые рога». Такие украшения пользовались популярностью у скифов и сарматов, они также относились к солярным и астральным культам.
Всего идентифицировано десять групп и три единичных предмета. Анализ химического состава металла показал, что украшения изготовлены из рубленого листового золота методом тиснения на матрице, с использованием разных видов пуансонов.
Причем 55 предметов выполнены из высокопробного золота, по современной типологии относящегося к 24-каратному золоту. В остальных реликвиях выявлены примеси серебра.