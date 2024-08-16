Киты ныряют синхронно даже на расстоянии 100 километров друг от друга

Ученые наблюдали за парой китов, самкой BW05 и особью неизвестного пола BW10, в течение недели. Выяснилось, что порой они находились на расстоянии друг от друга в 5, а иногда и 100 километров, но это не мешало им синхронизировать свои погружения. Вместе с тем глубины, на которые погружались киты, не были синхронизированы. Это могло быть связано с различиями в индивидуальных стратегиях питания.