Киты ныряют синхронно даже на расстоянии 100 километров друг от друга

Между гренландскими китами существует необъяснимая связь. Это выяснили исследователи, пишет IFLScience.
Они пометили 12 гренландских китов в заливе Диско на западном побережье Гренландии и наблюдали за ними 144 дня. В итоге исследователи получили большое число записей об их погружениях.
Поведение китов могло показаться хаотичным, но анализ ученых показал 124-часовой цикл погружений весной. Исследователи выяснили, что животные ныряют до самой глубокой точки днем, отслеживая свою добычу до поверхности воды. Такое поведение в океане известно как «суточная вертикальная миграция».
Авторы статьи описали китов как хаотичных самоподдерживающихся осцилляторов, балансирующих между погружением на глубину за пищей и пребыванием у поверхности для дыхания. Минимум 8 из 12 особей придерживались такого суточного погружения.
Это поведение гренландских китов можно сравнить с поведением синих китов. Они тоже отслеживают миграцию своей добычи в толще воды, поднимаясь на поверхность в темное время суток. Это согласуется с теориями, в которых говорится, что призыв других китов на глубине энергетически затратен для этих животных.
Кроме того, исследователи увидели, что особи, которые, казалось, ныряли синхронно, иногда находились на расстоянии около 100 километров друг от друга.
Ученые наблюдали за парой китов, самкой BW05 и особью неизвестного пола BW10, в течение недели. Выяснилось, что порой они находились на расстоянии друг от друга в 5, а иногда и 100 километров, но это не мешало им синхронизировать свои погружения. Вместе с тем глубины, на которые погружались киты, не были синхронизированы. Это могло быть связано с различиями в индивидуальных стратегиях питания.
Исследователи предполагают, что совместные ныряния и крики, даже на расстоянии многих километров друг от друга, могут быть стратегией избегания хищников. Возможно, что такое поведение помогает китам избежать нападений косаток или просто укрепляет социальные связи китов. Животные были далеко друг от друга, но исследователи полагают, что особи оставались в пределах слышимости друг друга.
Ученые пришли к выводу, что одиночество китов может быть обманчивым и на самом деле они могут поддерживать связь со своими лучшими друзьями даже на больших расстояниях. Вместе с тем исследователи признают, что нужны дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить эту теорию.
Примечательно, что во время охоты киты могут быть непредсказуемыми и очень активными на поверхности. Например, в июле одна из особей весом не менее 25 тонн перевернула лодку с рыбаками.
Айгуль Сабитова