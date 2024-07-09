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Китайского гения математики обвиняют в мошенничестве на конкурсе

Группа из 39 участников математического конкурса опубликовала петицию с просьбой расследовать это дело.

Китайскую студентку Цзян Пин из сельского профессионального училища обвиняют в мошенничестве на математическом конкурсе, в котором она заняла 12 место среди 802 участников. Об этом пишет Oddity Central.

По словам родителей Цзян Пин, девушка преуспевала в школе только в математике, так как другие предметы ее не интересовали. Поскольку у семьи не было средств, чтобы готовить Цзян к вступительным экзаменам в престижную школу, она отправилась в профессиональное училище и поступила на факультет дизайна одежды.

Учитель математики, заметив потенциал Цзян, посоветовал ей участвовать во Всемирном математическом конкурсе Alibaba. Девушка согласилась и даже показала невероятный результат. Именно он вызвал вопросы у математика Чжао Бинь, который три раза становился финалистом Alibaba. По его мнению, с вероятностью 99,9% такие высокие баллы просто «нарисовали».

Чжао Бинь настолько был уверен в своих обвинениях, что пообещал лично оплатить обучение Цзян Пин в университете, если она докажет, что является математическим гением. Свою проверку математик записал на видео, которое быстро стало вирусным.

В комментариях к ролику Чжао говорит о том, что у Цзян есть проблемы с процессом решения заданий, в том числе «область определения была неправильной» и «символ дифференцирования написан не в том месте». По его словам, это предполагает, что девушка не так хорошо знакома с математикой и просто скопировала решение.

На следующий день после публикации видеоролика 39 участников Всемирного математического конкурса Alibaba запустили петицию с просьбой жюри конкурса предоставить бланки с ответами девушки и проверить ее знания.

Местное правительство Цзянсу 27 июня подтвердило, что сейчас ведется расследование дела о возможной фабрикации результатов Цзян Пин, которую пока что не дисквалифицировали. Недавно она участвовала во второй этапе конкурса, итоги которого будут объявлены только в августе.

Ранее стало известно, что 14-летний вундеркинд планирует поступать в университет.

Анна Морозова