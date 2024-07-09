Китайского гения математики обвиняют в мошенничестве на конкурсе

В комментариях к ролику Чжао говорит о том, что у Цзян есть проблемы с процессом решения заданий, в том числе «область определения была неправильной» и «символ дифференцирования написан не в том месте». По его словам, это предполагает, что девушка не так хорошо знакома с математикой и просто скопировала решение.