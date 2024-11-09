Китайское кафе предлагает попробовать кофе за $56 на отвесной скале

Фирменный американо со льдом в сельском кафе Чжанцзяцзе на юго-востоке Китая стоит $56 (~ 5450 рублей). Цена достаточно высокая, но и сама кофейня Cliffside café крайне необычная. О ней рассказали в CNN.
Кофейня представляет собой деревянную скамью, расположенную на высоте 70 метров над уровнем моря, откуда открывается захватывающий вид на побережье. Чтобы выпить дорогостоящий кофе, сначала нужно добраться до скамьи по металлическими перекладинам, закрепленным прямо на скале. Дорога до заветной чашки бодрящего напитка занимает около 30 минут.
Сам кофе, кстати, заваривают из обычного термоса. Но по словам людей, попробовавших на вкус это «приключение», впечатления от восхождения и открывающийся вид с лихвой окупят вложения.
Сюэ Кэ, владелец кафе, рассказал, что в будние дни они принимают около 50 посетителей, а в выходные — вдвое больше. Поэтому альпинистам и любителям кофе по совместительству необходимо бронировать «столик» за день до восхождения.
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