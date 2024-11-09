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Китайское кафе предлагает попробовать кофе за $56 на отвесной скале

Чтобы добраться до забронированного «столика», нужно надеть снаряжение и взобраться на 70 метров по металлическим перекладинам до деревянной скамьи.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Фирменный американо со льдом в сельском кафе Чжанцзяцзе на юго-востоке Китая стоит $56 (~ 5450 рублей). Цена достаточно высокая, но и сама кофейня Cliffside café крайне необычная. О ней рассказали в CNN.

Кофейня представляет собой деревянную скамью, расположенную на высоте 70 метров над уровнем моря, откуда открывается захватывающий вид на побережье. Чтобы выпить дорогостоящий кофе, сначала нужно добраться до скамьи по металлическими перекладинам, закрепленным прямо на скале. Дорога до заветной чашки бодрящего напитка занимает около 30 минут.

В стоимость также входит страховка, прокат защитного снаряжения, услуги тренера-гида и «уникальные впечатления от восхождения». Весь процесс восхождения, спуска и кофе-брейка длится около 80 минут.

Сам кофе, кстати, заваривают из обычного термоса. Но по словам людей, попробовавших на вкус это «приключение», впечатления от восхождения и открывающийся вид с лихвой окупят вложения.

Сюэ Кэ, владелец кафе, рассказал, что в будние дни они принимают около 50 посетителей, а в выходные — вдвое больше. Поэтому альпинистам и любителям кофе по совместительству необходимо бронировать «столик» за день до восхождения.

Ранее рассказывали про другое необычное место — единственное в мире кафе-мороженое со звездой «Мишлен».