Китайское кафе предлагает попробовать кофе за $56 на отвесной скале

Кофейня представляет собой деревянную скамью, расположенную на высоте 70 метров над уровнем моря, откуда открывается захватывающий вид на побережье. Чтобы выпить дорогостоящий кофе, сначала нужно добраться до скамьи по металлическими перекладинам, закрепленным прямо на скале. Дорога до заветной чашки бодрящего напитка занимает около 30 минут.