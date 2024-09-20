Китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд

В городском округе Шаньвэй в китайской провинции Гуандун есть зоопарк, который, по собственному утверждению, является домом для редких и экзотических животных. Недавно парк оказался в центре скандала, поскольку посетители встретили там еще более редких животных, чем могли предположить.
В вольере с пандами действительно бегали небольшие зверьки черно-белого окраса, но когда посетители присмотрелись внимательнее, оказалось, что это две раскрашенные под панд собаки породы чау-чау. «Редких животных» сняли на видео, которое быстро набрало популярность. О забавном казусе рассказала Daily Mail.
Поддельные «панды» вели себя куда более резво, чем обычно это делают настоящие, а последние подозрения улетучились, когда они, устав, высунули языки и стали тяжело дышать, как и любые собаки. Шерсть им специально постригли покороче, чтобы она напоминала шерсть панд.
Сотрудники зоопарка признали, что в вольере действительно находятся раскрашенные собаки, но заявили, что никакого обмана нет, поскольку не выдавали собак за панд, а специально показывали «собак-панд». Тем не менее, некоторые посетители потребовали вернуть деньги за билет.
Что еще удивительно — это не первый случай такого подлога. В мае другой китайский зоопарк в провинции Тайчжоу попал в точно такой же скандал, потому что тоже раскрасил двух чау-чау под панд.
Посетители обвинили сотрудников зоопарка в жестоком обращении с животными, на что представитель учреждения ответил, что они использовали только натуральные красители, а люди тоже красят волосы, и ничего необычного в этом нет.
Он также заметил, что настоящих панд здесь никогда не было, и это просто невинный аттракцион для привлечения внимания. И это явно работает: люди выстраиваются в очереди, чтобы посмотреть на животных, которых большинство, судя по всему, все равно считает пандами.
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