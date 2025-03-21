Китайский турист становится другим

Приморье становится все более транспортно-доступным для гостя из Поднебесной. Число авиарейсов увеличивается, а из этого «вытекают» качество, стоимость и продолжительность туров.
Сегодня мы можем гордиться тем, что Приморский край стал ключевым мостом между Россией и Китаем в сфере авиасообщения. По количеству рейсов в/из КНР наш регион занимает второе место в стране после Москвы (прим. — почти 80 рейсов в неделю), и это не предел. Уже летом 2025 года аэропорт Владивостока увеличит частоту рейсов в Китай с 40 до 50 в неделю, что станет новым этапом в развитии туризма и деловых связей.
Владивосток своей близостью притягивает китайских туристов. Провести здесь пару дней можно по принципу «дешево и сердито», а можно «дорого и богато». Сегодня туротрасль все чаще говорит о том, что пора от численности переходить к качеству — не гнаться за объемами турпотока, а заманить в гости туриста, которому нужны интересная программа и качественный сервис. Правда, пока не все операторы готовы к такому повороту событий и по-прежнему придерживаются мнения, что китайцам кроме обзорной экскурсии и предложить нечего.
«Чем больше рейсов, тем ниже стоимость тура. Целевая аудитория заметно изменилась, да и туркомпании постепенно отходят от конвейерной методики. Уходит много сил и энергии, а эффект минимальный. Уже есть понимание, что количество должно переходить в качество. У китайского туриста растет благосостояние, поэтому он хочет хороший отель, достойный ресторан и интересную программу, которая уже не ограничивается посещением одного Владивостока. Но для этого надо отойти от привычных обзорных экскурсий и давать больше информации, не забывать про разные площадки продвижения, понимать, что им интересно. Они, например, хорошо реагируют на событийные мероприятия, как День победы или День ВМФ», — поделился своими размышлениями Дмитрий Павлов, председатель комитета по развитию туризма приморского отделения «Опора России».
Летом этого года ожидается увеличение рейсов на китайском направлении. Еженедельно планируется выполнять до 21 рейса в неделю в Пекин, до 6 — в Шанхай и Харбин, до 4 рейсов — в Дальянь и Сиань и 3 рейса в неделю до Саньи. Полетами занимаются четыре российских и четыре китайских авиаперевозчика.
Хорошо, что рейсов становится больше. Есть возможность выбора и по цене, и по времени. Такое расписание — возможность расширить горизонты, появились новые города, с которыми ранее не было авиасообщения. Мы заинтересованы в китайских туристах, но важны цель и политика ведения бизнеса. Владивосток интересен китайским туристам, но доля их на авиамаршрутах пока невысока. Китайские партнеры работают в этом направлении, продвигая Приморье.
Китайский турист не только помолодел, но и стал более самостоятельным. Он уже не довольствуется шопингом, ящиками популярного морковного крема и дешевым перекусом в скрытой от людских глаз чифаньке. Китайский турист использует в качестве поддержки блогерский контент и мнения инфлюенсеров, не пренебрегает мнением родственников и друзей, посетивших Владивосток, охотно идет в рестораны в центре города, активно использует «гугл» при заказе блюд и обращается к Яндекс-такси.
Не стоит забывать о присутствии региона в китайских соцсетях, на туристических и социальных платформах. Важно активнее использовать возможность продвижения через авиакомпании, событийные мероприятия, путеводители, привлекать китайских амбассадоров, мнение которых котируется на родине, добавлять формацию «экзотического плана» — дальние локации, дикие животные, природные красоты.
«Такое число рейсов между Приморьем и КНР — результат слаженной работы российских и китайских авиакомпаний, спроса на трансграничные поездки. И это не только цифры, но и новые возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена. Приморский край, используя свое уникальное географическое положение, становится драйвером интеграции России в Азиатско-Тихоокеанское пространство», — резюмировала Наталья Набойченко.