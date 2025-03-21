Китайский турист становится другим

«Чем больше рейсов, тем ниже стоимость тура. Целевая аудитория заметно изменилась, да и туркомпании постепенно отходят от конвейерной методики. Уходит много сил и энергии, а эффект минимальный. Уже есть понимание, что количество должно переходить в качество. У китайского туриста растет благосостояние, поэтому он хочет хороший отель, достойный ресторан и интересную программу, которая уже не ограничивается посещением одного Владивостока. Но для этого надо отойти от привычных обзорных экскурсий и давать больше информации, не забывать про разные площадки продвижения, понимать, что им интересно. Они, например, хорошо реагируют на событийные мероприятия, как День победы или День ВМФ», — поделился своими размышлениями Дмитрий Павлов, председатель комитета по развитию туризма приморского отделения «Опора России».