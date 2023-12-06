Китайские зоологи открыли новый вид ежей с колючками двух цветов

В лесах Китая стали все чаще встречаться ежи, с которыми никто из людей не хотел иметь дело. Всё из-за их специфического внешнего вида. Иглы у них были мало того что цветными, так еще и настолько острые, что, кажется, запросто могут проткнуть ладонь насквозь. Что не так с этими ежами, решили выяснить ученые из Аньхойского педагогического университета.

Появление необычных ежей в Китае нашествием не назовешь — с 2018 года в местных лесах встречали всего несколько особей. Но в последнее время их стало больше. Ученые изловили нескольких представителей и отправили в лабораторию. Как пишут исследователи в журнале ZooKeys, анализ ДНК показал, что ежи принадлежат неизвестному ранее виду рода Mesechinus. До сих пор он насчитывал четыре вида ежей, которые обитали в Монголии, России и Китае.

Новый ежовый родственник, которого ученые окрестили Mesechinus orientalis, отличается от других сородичей скромными размерами — не больше 18 сантиметров. А еще у него самые короткие в роде колючки — от 1,8 до 2 сантиметров. И они разноцветные: две трети длины у основания белые, за ними следуют черная полоса в 3−4 миллиметра, узкое светлое кольцо и черный кончик. Крохотный еж отличается также миниатюрными ушами (почти такой же длины, как и окружающие их шипы) и небольшими различиями в форме головы.

От своих сородичей колючий интроверт предпочитает держаться подальше — от ближайших родственников его отделяет минимум 1000 километров. Что по ежовым меркам солидное расстояние. Водится он в кустарниках и субтропических широколиственных лесах на высоте от 30 до 700 метров. Как их туда занесло, исследователи пока сказать не могут, но говорят, что открытие значительно расширило известный ареал обитания ежового рода, что жизненно важно для понимания макроэволюции рода.