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Китайские ученые зафиксировали необычное поведение рыб в космосе

Рыбки являются подопытными в масштабном космическом эксперименте.

Четыре рыбки данио, отправленные в космос 25 апреля на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-18» вместе с тремя астронавтами, чувствуют себя нормально. По информации агентства Синьхуа, эти маленькие космонавты демонстрируют нетипичное для рыб поведение.

На китайской космической станции «Тяньгун» рыбки живут в специализированной водной среде. Они участвуют в масштабном исследовательском проекте Китайской академии наук, которое направлено на изучение влияния микрогравитации и радиации на биологические организмы. Это первый в стране проект по исследованию водной экологии на орбите.

В ходе исследований астронавты заметили, что данио плавают брюшком кверху, делают необычные петли и двигаются хаотично. Это стало удивительным открытием для ученых, так как эти особи уже знакомы с микрогравитацией и прошли строгий отбор, как и люди-космонавты.

Как отметил исследователь Шанхайского института технической физики Чжэн Вэйбо, рыбки данио генетически схожи с людьми. По данным Национального института здравоохранения Китая, около 70% человеческих генов имеют аналоги в геноме этих рыбок, что делает их полезными для исследования многих заболеваний человека.

Кроме того, водная экосистема, в которой обитают рыбы, важна для понимания проблем поддержания систем жизнеобеспечения в длительных космических миссиях и будущих обитаемых структурах в космосе.