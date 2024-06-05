Китайские ученые зафиксировали необычное поведение рыб в космосе

Четыре рыбки данио, отправленные в космос 25 апреля на борту пилотируемого корабля «Шэньчжоу-18» вместе с тремя астронавтами, чувствуют себя нормально. По информации агентства Синьхуа, эти маленькие космонавты демонстрируют нетипичное для рыб поведение.

На китайской космической станции «Тяньгун» рыбки живут в специализированной водной среде. Они участвуют в масштабном исследовательском проекте Китайской академии наук, которое направлено на изучение влияния микрогравитации и радиации на биологические организмы. Это первый в стране проект по исследованию водной экологии на орбите.

В ходе исследований астронавты заметили, что данио плавают брюшком кверху, делают необычные петли и двигаются хаотично. Это стало удивительным открытием для ученых, так как эти особи уже знакомы с микрогравитацией и прошли строгий отбор, как и люди-космонавты.