Китайские ученые, вероятно, нашли на Марсе побережье древнего океана

«Наши выводы не только подтверждают существование древнего марсианского океана на северных равнинах, но также и дают важнейшее представление об эволюции окружающей среды Марса… Мы интерпретируем погружающиеся отражатели на юге равнины Утопия как прибрежные осадочные отложения, образованные древними океанскими волнами и, возможно, состоящие из песка и гравия, перенесенных приливными течениями», — говорится в исследовании.
Ученые отметили, что с помощью радиолокационных данных, собранных марсоходом, они обнаружили обширные отложения в недрах южной части равнины Утопия. Эти отложения имеют структуру, аналогичную структуре прибрежных отложений на Земле. Данное открытие подразумевает существование большого водоема, что говорит в пользу гипотезы о том, что в прошлом на северных равнинах Марса располагался океан.
В ноябре 2024 года в научном журнале Scientific Reports было опубликовано совместное исследование российских и китайских ученых, которые нашли доказательства, что на Марсе некогда существовал океан. Исследование было проведено на основе данных китайского марсохода «Чжужун», который с 2021 года осуществлял миссию в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Предполагается, что именно в этом регионе некогда находился древний океан.