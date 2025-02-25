Китайские ученые, вероятно, нашли на Марсе побережье древнего океана

В ноябре 2024 года в научном журнале Scientific Reports было опубликовано совместное исследование российских и китайских ученых, которые нашли доказательства, что на Марсе некогда существовал океан. Исследование было проведено на основе данных китайского марсохода «Чжужун», который с 2021 года осуществлял миссию в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Предполагается, что именно в этом регионе некогда находился древний океан.