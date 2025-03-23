Китайские ученые предложили превратить Тибет в аграрный регион

Ученые из Национального климатического центра (NCC) в Пекине предупредили, что потепление может напрямую повлиять на на сельскохозяйственное производство в течение ближайших десятилетий. Решением этой проблемы для Китая может стать развитие земледелия в горном регионе, где сейчас более низкие температуры.