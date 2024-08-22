Китайские ученые обнаружили новые сверхтяжелые частицы антивещества

«Антивещество — “обратное состояние” вещества. Когда они встречаются, то взаимно аннигилируются. К счастью, таинственный физический механизм привел к асимметрии лишь небольшого количества материи в ранней Вселенной, из-за чего после аннигиляции большей части вещества и антивещества примерно 10% уцелело, что и сформировало современный материальный мир», — заявил руководитель команды исследователей, научный сотрудник Института современной физики Китайской академии наук Цю Хао.
Сообщается, что антигиперводород-4 получен командой ученых в ходе эксперимента по столкновению тяжелых ионов (атомы химических элементов с массой, большей, чем у атома гелия- ред.) в ускорителе RHIC Брукхейвенской национальной лаборатории в США. После анализа экспериментальных данных о столкновении 6,6 миллиардов частиц, команде удалось получить 16 сигналов о появлении антигиперводорода-4. Он состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного анти-лямда-гиперона. Частица исчезла практически сразу после рождения.
«Наши физические знания о веществе и антивеществе заключаются в том, что за исключением наличия противоположных электрических зарядов, антиматерия обладает теми же свойствами, что и материя, — той же массой, тем же временем жизни до распада и теми же взаимодействиями», — сказал изданию EurekAlert! участник эксперимента У Цзюньлинь.
Исследователи также измерили продолжительность жизни структуры из антивещества и ее аналога из вещества, и еще раз подтвердили представления о том, что свойства материи и антиматерии симметричны.
Ускорители сталкивают пучки вещества на околосветовой скорости, имитируя Большой взрыв, в результате чего рождаются триллионы новых частиц.