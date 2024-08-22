Китайские ученые обнаружили новые сверхтяжелые частицы антивещества

«Наши физические знания о веществе и антивеществе заключаются в том, что за исключением наличия противоположных электрических зарядов, антиматерия обладает теми же свойствами, что и материя, — той же массой, тем же временем жизни до распада и теми же взаимодействиями», — сказал изданию EurekAlert! участник эксперимента У Цзюньлинь.