Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны

В июне китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю почти два килограмма образцов грунта с обратной стороны Луны.
Как отмечает телеканал, совместная группа китайских ученых опубликовала научную статью о результатах исследования грунта с обратной стороны Луны в журнале National Science Review, в ней описываются физические, минералогические и геохимические характеристики полученных образцов.
По словам ученых, образцы грунта имеют относительно низкую плотность, рыхлую и пористую структуру. Размер частиц лунного грунта имеет бимодальное распределение, что может указывать на то, что образец мог пройти через процесс смешивания из различных источников.
Ученые также выяснили, что по сравнению с образцами лунного грунта, доставленного зондом «Чанъэ-5» в 2020 году, в грунте с обратной стороны Луны значительно увеличилось содержание плагиоклаза, а содержание оливина существенно снизилось, что, по словам исследователей, свидетельствует о явном влиянии на лунный грунт в этом районе небазальтовых материалов.
Образцы лунного грунта, доставленные «Чанъэ-6», в основном состоят из базальта, брекчии, цементита, светлых горных пород и стекловидного материала. Фрагменты базальта составляют от 30% до 40% от общего количества образцов. Минералы представлены преимущественно пироксеном, плагиоклазом и ильменитом, при этом содержание оливина крайне мало.
По результатам минералогического анализа выяснилось, что основной фазовый состав образцов лунного грунта следующий: плагиоклаз (32,6%), пироксен (33,3%) и стекло (29,4%), при этом содержание стекла близко к нижнему пределу образцов, доставленных в рамках миссий «Аполлон».
Геохимический анализ показал, что образцы «Чанъэ-6»имеют высокое содержание оксида алюминия и оксида кальция, тогда как содержание оксида железа относительно низкое. При этом, содержание таких элементов, как торий, уран и калий, в образцах оказалось значительно ниже, чем в KREEP-породах.
Телеканал отмечает, что благодаря углубленным исследованиям образцов лунного грунта, доставленного «Чанъэ-6», понимание внутренней структуры Луны, ее вещественного состава, а также процессов ее формирования и эволюции будет постоянно расширяться.
Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» был запущен 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8», 2 июня аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс — Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках и 4 июня взлетел с поверхности естественного спутника Земли.