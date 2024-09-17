Китайские ученые изучили состав грунта с обратной стороны Луны

Ученые также выяснили, что по сравнению с образцами лунного грунта, доставленного зондом «Чанъэ-5» в 2020 году, в грунте с обратной стороны Луны значительно увеличилось содержание плагиоклаза, а содержание оливина существенно снизилось, что, по словам исследователей, свидетельствует о явном влиянии на лунный грунт в этом районе небазальтовых материалов.