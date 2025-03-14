Китайские палеонтологи показали, как выглядела мезозойская белка

Сегодня мы прекрасно знаем, что окрас шерсти млекопитающих зависит от среды обитания, поведения и физиологии. Но об окрасе мезозойских млекопитающих, которые эволюционировали вместе с динозаврами, практически ничего не известно. Устранить этот пробел решила сборная ученых из Китая, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и США. Они использовали набор данных о морфологии меланосом (органелл, содержащих меланин и другие светопоглощающие пигменты) и изучили шерстинки 116 современных животных, чтобы реконструировать окраску шести древних млекопитающих, включая ранее не описанный вид — эугарамииду (Euharamiyida) — знаменитую белку из мезозоя.
Окраска вымерших животных плохо изучена прежде всего потому, что ее носители давным-давно вымерли, а остались от них одни кости. Поэтому и данные о пигментации достаточно скудны. Но авторы исследования, опубликованного в журнале Science, объясняют, что едва ли не единственное, что может спасти научный мир, это меланосомы. Эти органеллы, отвечающие за пигментацию, могут сохраняться в окаменелых образцах. Таким образом ученые ранее успешно реконструировали окраску динозавров, но мало кто догадывался применить тот же метод на ископаемых млекопитающих.
В новом исследовании доктор Руошуан Ли (Ruoshuang Li) из Китайского университета геологических наук и его коллеги проанализировали меланосомы 116 ныне живущих млекопитающих, чтобы создать прогностическую модель и реконструировать цвета шерсти шести мезозойских форм млекопитающих, включая Euharamiyida, жившую 158,5 миллиона лет назад.
Авторы обнаружили, что мех этих ранних млекопитающих был однородно темным, равномерно тусклым и без узоров. То есть, млекопитающие тех времен своей окраской были похожи преимущественно на современных ночных потомков: кротов, мышей, крыс, летучих мышей. Исследователи говорят, что это подтверждает предыдущие гипотезы о том, что ранние млекопитающие были в основном ночными животными, а окраска помогала им маскироваться.
Китайские палеонтологи обращают внимание на то, что высокое содержание меланина в мехе млекопитающих могло быть полезно для терморегуляции и защиты. Цветовое разнообразие у тех зверьков, говорят ученые, начало появляться после того, как вымерли динозавры. Опасаться было уже некого, дышать стало спокойнее, и эугарамииды повылазили из своих укрытий, чтобы освоиться на территориях, еще недавно властвовали гиганты.