Китайские палеонтологи показали, как выглядела мезозойская белка

Окраска вымерших животных плохо изучена прежде всего потому, что ее носители давным-давно вымерли, а остались от них одни кости. Поэтому и данные о пигментации достаточно скудны. Но авторы исследования, опубликованного в журнале Science, объясняют, что едва ли не единственное, что может спасти научный мир, это меланосомы. Эти органеллы, отвечающие за пигментацию, могут сохраняться в окаменелых образцах. Таким образом ученые ранее успешно реконструировали окраску динозавров, но мало кто догадывался применить тот же метод на ископаемых млекопитающих.