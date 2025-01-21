Китайские космонавты впервые синтезировали кислород на орбите

Газета уточнила, что специалисты провели 12 экспериментов внутри устройства в форме ящика, в котором превращали углекислый газ и воду в кислород при помощи полупроводниковых катализаторов. К тому же, так производился этилен — углеводород, который может быть использован для изготовления топлива для космических кораблей.