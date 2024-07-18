Китайские компании обвинили в проведении незаконных тестов на беременность

Как выяснилось в ходе расследования, было проведено около 168 незаконных экспертиз по выявлению беременности. В большинстве случаев женщин не информировали в письменной форме о тестировании, а лишь устно намекали на это. Таким образом компании нарушали права женщин на равные возможности трудоустройства, поскольку по крайней мере одна кандидатура была отклонена из-за выявленной беременности.