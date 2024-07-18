Китайские компании обвинили в проведении незаконных тестов на беременность

За последнее время в Китае было подано множество исков на местные компании, требующие от сотрудников женского пола при устройстве на работу делать тест на беременность.
Хотя китайское законодательство запрещает работодателям проводить тесты на беременность перед приемом на работу, некоторые местные компании настолько обеспокоены расходами на отпуск и выплатами пособий, что решили нарушить запрет. Только в этом месяце прокуратура района Тунчжоу (Пекин, Китай) объявила, что подала в суд на 16 компаний за незаконное «тестирование» женщин, претендующих на работу.
Как выяснилось в ходе расследования, было проведено около 168 незаконных экспертиз по выявлению беременности. В большинстве случаев женщин не информировали в письменной форме о тестировании, а лишь устно намекали на это. Таким образом компании нарушали права женщин на равные возможности трудоустройства, поскольку по крайней мере одна кандидатура была отклонена из-за выявленной беременности.
В России, согласно статье 145, работодатель также не имеет права отказывать соискателю в работе из-за дискриминирующего признака вроде беременности. За это даже могут привлечь к уголовной ответственности. Соответственно любые тесты могут быть проведены лишь на добровольной основе с предварительным согласованием.
О том, что делать, если вас незаконно увольняют, рассказали эксперты.
Кристина Корчанова