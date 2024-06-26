Китайская пара воссоединилась с сыном спустя 33 года

Молодой юноша по имени Чжан рос в бедной деревне в китайской провинции Аньхой. Пожилой отец мальчика был недееспособен, так что в 17 лет ему пришлось бросить образование и пойти работать, чтобы кормить семью. Когда Чжану исполнилось 33 года, отец умер — и тут мать призналась сыну, что на самом деле он приемный, а его настоящие родители — богатые торговцы из провинции Чжэцзян.
Оказалось вот что: обеспеченная семейная пара китайцев завела одного ребенка, и уже через год они решили родить второго. Первые роды были проведены с помощью кесарева сечения, и на шестом месяце второй беременности у женщины разошлись швы. Врачи достали недоношенного ребенка и, уверенные, что он не выживет, сообщили матери о его смерти. Однако, ребенок выжил, и его взял в семью и вырастил как родного бедный родственник главврача, который не мог иметь детей.
В мае 2024 года Чжан наконец встретился с настоящими родителями в Чжэцзяне. Найти их ему помогла полиция. Семья устроила большой праздник, а Ли Ши Цзе, биологический отец Чжана, не смог сдержать слез. На встрече родители сделали сыну подарок: банковскую карту с 1,2 млн юаней (более 160 тыс. долларов).
Хотя Чжан вырос в бедности, он все же унаследовал от родителей предпринимательскую жилку: к 33 годам мужчина держит небольшой завод. Родители уже побывали у Чжана дома и познакомились с невесткой и 9-летним внуком. «Мой сын 30 лет рос, даже не зная своего настоящего дня рождения. В этом году вся семья наконец-то отметит его вместе», — радуется Ли Ши Цзе.
Пользователи в соцсетях написали семье много приятных комментариев, отмечая, что жизнь придумывает сюжеты лучше любого сценариста, и что Чжан очень похож на родную мать. Еще комментаторы с одобрением отметили, что юноша многого достиг упорным трудом и не полагался на капитал родителей — даже внушительная сумма, которую ему подарили, не перевернет его жизнь, а просто порадует.
Это, кстати, не единственный случай счастливого воссоединения. Газета South China Morning Post, которая поделилась новостью, вспоминает еще несколько недавних похожих историй.
В декабре прошлого года родителей нашел 25-летний Се Цин Шуай. Обрадованные родители подарили сыну сразу три квартиры и машину. Еще одна история пока не закончилась: в том же году владелец четырех китайских компаний заявил, что его сына похитили 22 года назад, и предоставил образец своей ДНК полиции в надежде найти ребенка, чтобы передать ему свое состояние по наследству.
А вот еще неожиданная история о родительстве: женщина из штата Миссисипи вовсе не планировала становиться матерью, а от врача узнала, что беременна сразу пятью детьми.
Георгий Мазуркевич