Китайская пара воссоединилась с сыном спустя 33 года

Оказалось вот что: обеспеченная семейная пара китайцев завела одного ребенка, и уже через год они решили родить второго. Первые роды были проведены с помощью кесарева сечения, и на шестом месяце второй беременности у женщины разошлись швы. Врачи достали недоношенного ребенка и, уверенные, что он не выживет, сообщили матери о его смерти. Однако, ребенок выжил, и его взял в семью и вырастил как родного бедный родственник главврача, который не мог иметь детей.