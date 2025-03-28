Китайская клиника превратила мечту о красоте в кошмар: женщина стала инвалидом из-за имплантов с ДНК животных

Жительница Китая выложила почти 2,4 миллиона юаней (более 28 миллионов рублей. — Прим.ред.), за операцию по увеличению груди, но в итоге осталась инвалидом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
В 2017 году женщина из провинции Цзянси на юго-востоке Китая узнала о новом способе увеличения груди. Его активно рекламировал хозяин местного салона красоты. Метод разработала пекинская клиника. Специалисты утверждали, что берут коллаген самой пациентки, обрабатывают его и используют как имплантаты. Они уверяли, что такой подход полностью исключает отторжение. Хирург Бай Цзинь убедил Линлин, что операция несложная и безопасная, после чего она согласилась на процедуру.
Но после операции Линлин начала испытывать боль и чувствовать что-то лишнее в груди. За шесть лет ей пришлось перенести девять операций, включая несколько попыток исправить ситуацию. К 2023 году она заметила, что имплантаты деформировались и начали протекать. На груди появились две крупные опухоли. Линлин попросила клинику помочь, но там потребовали справку от врачей. В октябре 2024 года она обратилась в больницу Шанхая. Там ей удалили имплантаты и провели их исследование. Оказалось, что внутри был не ее коллаген, а ДНК животных — лосей и коров. После долгих проверок врачи признали, что деформация груди сделала Линлин инвалидом.
Позже выяснилось, что в имплантатах других пациенток этой клиники находили ДНК верблюдов, летучих мышей и даже горилл. Чужеродные вещества могут вызывать опасные реакции организма. Линлин захотела добиться компенсации через суд, но узнала, что клиника и салон красоты уже закрылись. У клиники также отобрали лицензию из-за множества жалоб и исков.
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