Китайская клиника превратила мечту о красоте в кошмар: женщина стала инвалидом из-за имплантов с ДНК животных

Но после операции Линлин начала испытывать боль и чувствовать что-то лишнее в груди. За шесть лет ей пришлось перенести девять операций, включая несколько попыток исправить ситуацию. К 2023 году она заметила, что имплантаты деформировались и начали протекать. На груди появились две крупные опухоли. Линлин попросила клинику помочь, но там потребовали справку от врачей. В октябре 2024 года она обратилась в больницу Шанхая. Там ей удалили имплантаты и провели их исследование. Оказалось, что внутри был не ее коллаген, а ДНК животных — лосей и коров. После долгих проверок врачи признали, что деформация груди сделала Линлин инвалидом.