В Китае девушки больше не хотят ходить на свидания с мальчиками

В Китае появился новый тренд в сфере свиданий. Вместо того, чтобы безуспешно искать приемлемого мужчину среди доступных вариантов и звать его на свидание, китайские девушки сразу выбирают мужчину мечты — любимого героя из книги, фильма, сериала или компьютерной игры. Это не значит, что свидание ограничивается их фантазией — дальше девушки заказывают образ своего героя у профессиональной косплеерши и идут на свидание уже с ней.
Одна из таких косплеерш, молодая девушка Сюй Юнь Тин, рассказала о своем новом и необычном способе заработка изданию South China Morning Post. К примеру, в прошлом месяце в Шанхае с помощью декоративных контактных линз и оранжевого парика она преобразилась в Джесси, персонажа популярной китайской романтической игры для смартфонов Light and Night.
Внешностью, конечно, дело не ограничивается. Джесси — высокий и чувственный музыкант, и именно его характер покорил фанатку игры, 19-летнюю Фэн Синь Юй, которая тоже поделилась своим опытом с SCMP. Для нее Джесси — идеальный партнер. Молодого человека у Фэн нет, как говорит она сама: «3Д-парни мне не интересны (этим термином девушка называет реальных партнеров), я предпочитаю героев аниме».
Light and Night, созданная местным гигантом игровой индустрии, компанией Tencent, ориентирована прежде всего на молодых девушек, которым интересно пережить виртуальную влюбленность. В ней много подробно прописанных персонажей-мужчин, с которыми можно строить романтические отношения, выбрав партнера себе по вкусу.
Новый тренд, который по-английски уже назвали cos commissioning (приблизительно «косплей на заказ»), еще сильнее дополняет виртуальную реальность, вытаскивая вымышленного партнера в реальный мир. Фэн пойдет с Сюй уже на третье свидание, где та притворится Джесси, и каждое стоит примерно 70 долларов.
Не так много, учитывая, что месяц назад Фэн съездила в путешествие с Джесси, которого играла другая косплеерша, потратив на все примерно 2800 долларов. Но в итоге девушка решила, что образ, созданный Сюй, ей нравится больше, и пока что остановилась на ней. «У нас все сошлось — она действительно точь-в-точь персонаж из игры», — делится впечатлениями Фэн.
Третье свидание, за которым наблюдали журналисты, включало в себя весь день: сперва героини поели и прогулялись, затем сходили на мастер-классы по раскрашиванию кукол и украшению тортов. Среди посетителей было еще несколько пар, явно находящихся на таких же косплей-свиданиях — по словам персонала, к ним каждый день приходит как минимум несколько таких пар.
Главное, что привлекает женщин в таком феномене, как объясняют эксперты, — ощущение естественных гетеронормативных отношений, в то же время построенных с мужчиной, которого они сами считают своим идеалом. В то же время нанятая косплеерша, скорее всего, тоже понимает, чем именно привлекает ее герой, и лучше сможет вжиться в роль.
Профессор Университета Фудань Тянь Цянь уверен, что вопрос пола косплеера вообще не играет никакой роли в новом феномене. «Здесь важен лишь идеальный образ, на который клиент может спроецировать свои эмоции», — поясняет он. Другой профессор, Чжоу Цзы Син, уверен, что это необычный способ на бытовом и повседневном уровне перестроить базовые нормы и правила, принятые в гетеросексуальных отношениях.
Сюй воспринимает это как иммерсивный театр, где главное — максимально вжиться в роль в каждой эмоции и в каждом жесте, объясняет она. Поэтому в тренде участвуют только лучшие профессиональные косплееры. «Ошибка тут непростительна», — добавляет девушка.
По словам Тянь Цянь, такие услуги стоит скорее воспринимать как способ эмоциональной поддержки, потому что главное здесь — именно общение.
Ранее рассказывали, что органы китайской разведки предупредили студентов, что любые красивые юноши и девушки могут оказаться шпионами.