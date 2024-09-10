В Китае девушки больше не хотят ходить на свидания с мальчиками

Не так много, учитывая, что месяц назад Фэн съездила в путешествие с Джесси, которого играла другая косплеерша, потратив на все примерно 2800 долларов. Но в итоге девушка решила, что образ, созданный Сюй, ей нравится больше, и пока что остановилась на ней. «У нас все сошлось — она действительно точь-в-точь персонаж из игры», — делится впечатлениями Фэн.